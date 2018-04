Příčinou tragédie na Matterhornu byl led

Na neštěstí si však turista zadělal už před samotným výstupem. "Ambice zemřelého i jeho druha zvítězily nad jejich zkušenostmi," odhaduje Helena Krinková. To nepřímo potvrzuje i pracovnice cestovní kanceláře Zuzana Oršová: "Nebyl to horolezec, ale měl zkušenosti s vysokých hor včetně Himalájí."

Co se tedy na hoře vlastně událo? Rekonstrukce události, kterou místní policie zatím nepotvrdila, zní přibližně takto.

Před svítáním: Dvojice starších mužů opouští stan poblíž chaty Hoernli, míjí madonku ve skalním výklenku a poprvé se chytá lan, které je převedou přes první skalní výšvih do lehčího terénu.

Dopoledne: Dvojice kličkuje mezi suťovými poli, překonává žlábky a skalní hřebínky a občas vidí i staré skoby zabité do skály. Okolo poledního překonává nejtěžší místo trasy, tak zvané Moseleyho plotny a ocitá se v orlím hnízdě - vysoko položené neobhospodařované útulně Solvay.



Časné odpoledne: Po občerstvení na terase chaty se oba muži znovu vydávají na cestu a oblézají deset metrů vysokou Červenou věž. Ocitají se na zledovatělém sněhovém poli. Obouvají si mačky a druhý s nimi má potíže. První ho opouští a sám míří po sněhovém hřebínku k lanům, které mají vůdci napnuté pro své klienty.

Druhý muž padá z ledové plotny, prolétne okolo chaty Solvay a jeho mrtvé tělo skončí ve změti kamení a sněhu ve svahu sto metrů pod chatou.

Odpoledne: První muž nic netuše vylézá pomocí fixních lan na závěrečný ledový svah a po něm doráží na vrchol.



Večer: Sestupuje k chatě Solvay a okolo ní míří co nejrychleji dolů.



Noc: Boj o sestup k vlastnímu stanu končí v suti nad prvním výšvihem. K ránu vyčerpán usíná asi dvě stě výškových metrů nad stanem.



Svítání: Druhého dne ho nachází skupina tří klientů a jednoho průvodce z cestovky Turistika a hory,která ho sem přivezla. Od ní se dozvídá, že jeho partner se nevrátil.



Ráno: Horská služba již od včerejška tuší, že se někdo zřítil z východní stěny. Teď jí to potvrzují vysílačkou z chaty Hoernli. Posílá tedy vrtulník a ten nachází mrtvé tělo.



Ve stejný den jako český turista na Matterhornu zahynuli ve švýcarských Alpách nešťastnou náhodou další čtyři lidé. Ve Wallisu na jihozápadě Švýcarska se ze zledovatělého horského hřebenu zřítil německý horolezec. Spolu s ním spadl i jeho kolega, ten byl však se zraněními převezen do nemocnice. V té samé oblasti přišla o život zatím z nejasných příčin jedna Švýcarka. Při výstupu na Jungfrau ve středním Švýcarsku zasáhlo britského turistu na běžné trase padající kamení a usmrtilo jej. Další osoba přišla o život v kantonu Schwyz.

Matterhorn patří k horám, kde se nejrychleji mění počasí, navíc trasa hřebenem Hoernli vypadá zdánlivě jednoduchá, ale je orientačně velmi obtížná. Na vrchol se tak dostane jen třetina těch, kteří vyrazí z chaty na jeho úpatí. "Vůdci to s klienty zvládnou za osm až devět hodin," odhaduje jeden z nich Slovák Róbert Gálfy. "Na tak obtížnou túru bereme jen jednoho klienta, zatímco na jednodušší jako je například Mont Blanc nebo Grossglockner, můžeme vyvést dva až čtyři najednou," dodává šéf spolku rakouských vůdců Manfred Lorenz.



"Pokud člověk není horolezcem, který má zkušenosti z vysokých hor, měl by si v zájmu svého života najmout autorizovaného horského vůdce," dodává po smutných zkušenostech klientka cestovní kanceláře Turistika a hory Helena Krinková. Že to nejsou slova do větru, potvrzuje seznam jejích výstupů, ve kterých defilují takové hory jako například alpský Mont Blanc nebo kavkazský Elbrus.



Výstup s vůdcem přijde v Zermattu na dvacet tisíc korun, připojištění na leteckou záchranku stojí šest set korun.



KAM VEDOU ČESKÉ ZÁJEZDY NEJČASTĚJI

Hora Stát Počet klientů na vůdce Matterhorn Švýcarsko 1 Mont Blanc Francie 2 Grossglockner Rakousko 2 Dachstein Rakousko 2 - 3 Gerlach Slovensko 3 Marmolada Itálie 3 - 4 Breithorn Itálie 4 Gran Paradiso Itálie 4 Gerlach Slovensko 5

Pramen: Rakouský spolek horských vůdců, Tatranští horští vůdci, TEST DNES