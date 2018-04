Příbor hostí festival dechovek

V sobotu od 9 hodin půjde městem společný průvod orchestrů. Slavností zahájení obstará od půl jedenácté do půl dvanácté monstrkoncert všech zúčastněných orchestrů. Od půl dvanácté do poledne bude hrát posluchačům Dechový orchestr z Hranic.Od 14 hodin bude až do 18 hodin festival pokračovat v amfiteátru městského parku. Dvě hodiny poté začne v amfiteátru společenský večer s domácími kapelami Swing a Borovanka.V neděli začne poslední festivalový den v devět hodin hvězdicovým průvodem orchestrů městem s příchodem na náměstí. Od deseti do jedenácti na náměstí opět zahrají monstrkoncert všechny orchestry. Po nich vystoupí v promenádním koncertu Dechový orchestr z Dolního Benešova.Festival dechových orchestrů vyvrcholí v amfiteátru, kde se představí další soubory. V osmnáct hodin pátý ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v Příboře skončí.