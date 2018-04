Při výkopových pracích nalezl obyvatel Žatce lidské kosti

Pan Fořt sice nenašel na své zahradě tolik lebek, ale i ta jedna je cenným objevem.

Kosterní pozůstatky pravděpodobně tří lidí nalezl ve čtvrtek odpoledne při výkopových pracích na pozemku u svého rodinného domu v Žatci na Lounsku Jiří Fořt. Podle Petra Čecha z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, jenž se předběžného ohledání nálezu zúčastnil, by mohlo jít o ostatky příslušníků německého wehrmachtu. Čech řekl, že kosti ležely v hloubce 50 až 60 centimetrů. "Našla se i obličejová část lebky, která ukazuje na muže starého asi 50 let. Také další mrtví byli pravděpodobně muži," uvedl. Naznačuje to podle něj skutečnost, že u dalších ostatků byly zachovalé vysoké vojenské holínky pravděpodobně příslušníka wehrmachtu a že třetí torzo obsahovalo mužskou pánevní kost. "Zpočátku jsem se domníval, že jde o kusy žeber a obratlů nějakého zvířete. Po chvíli jsem však narazil na část lidské lebky a zavolal policii," řekl ČTK Fořt. Policisté převezli nález na expertízu do pražského kriminalistického ústavu. "Předpokládáme, že kosterní pozůstatky ležely v zemi asi 50 let. Přesněji určí dobu až výsledky expertízy," řekl ČTK vedoucí policejního obvodního oddělení v Žatci Jaroslav Fros. Nález má podle Čecha význam pro poválečné dějiny Žatecka a může napovědět, co se zde odehrálo. "O tomto období neexistuje žádná publikace. Koncem 60. let se pokusil na základě hlášení Sboru národní bezpečnosti sestavit sled událostí ředitel Okresního archivu v Lounech Bořivoj Lůžek. Zveřejnění se však materiál nedočkal," dodal.