Při procházce Antverpami navštivte diamantovou burzu

Orientačním bodem pro procházku židovskou čtvrtí v Antverpách je hlavní nádraží (Centraal Station). Naproti němu na ulici Pelikaanstraat si povšimněte nesčetných obchůdku se zlatem - v mnohých z nich se s muži s jarmulkou na hlavě domluvíte rusky, případně jinými evropskými jazyky.Pod přísnou ostrahou skrytých kamer se nedaleko od nich můžete projít po ulici Lange Herentalsestraat, kde se nachází nejvýznamnější diamantová burza světa. Právě ona je jedním z největších zdrojů zisků antverpských Židů. Antverpskou burzou projde každý rok polovina veškerých světových broušených diamantů a čtyřicet procent diamantů průmyslových. Roční obrat tu činí 17 milionů dolarů.Na ulici Lange Herentalsestraat v čísle popisném 31-33 můžete navštívit Muzeum diamantu, kde se dozvíte, jak se diamant zpracovává a používá. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin a vstup je zdarma (tel: 03-2024890). Předvádění procesu opracovávání diamantů si tu také zdarma můžete prohlédnout každou sobotu mezi 13:30-16:30. O kousek dál, v ulici Appelmansstraat 33, je obchod Diamondland, kde se každou sobotu od 14 do 17 hodin předvádí broušení diamantů.Od nádraží se potom vydejte ulicí Pelikaanstraat podél železničního mostu, který je zároveň jednou z pomyslných hradeb éruf, směrem k městskému parku (Stadspark).Vaší pozornosti by neměla ujít zvýšená koncentrace obchodů s parukami. Patří k židovské čtvrti stejně jako synagogy - mnoho židovských žen si totiž nasazuje paruky na vlastní vlasy, aby tak vyjádřily pokoru před Bohem.Nejlépe uděláte, když si na prohlídku židovské čtvrti vyhradíte páteční odpoledne nebo sobotu. V tuto dobu začíná šabat, zavírají se kanceláře a obchody a většina populace se vydává do ulic.Hlavní synagoga v Antverpách se nachází na ulici Bouwmeestersstraat 7 nedaleko Muzea výtvarného umění a pochází z roku 1893. V Antverpách naleznete i židovské školy a ve čtvrti Wilrijk se můžete podívat, jak vypadá pravá rabínská škola.