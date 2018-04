Přesun do Chukhungu - poslední den v lodžiích

Je nás stále jen šest, Vladimír a Láďa jsou o den napřed a dnes už vyrážejí pod Peak 38 hledat místo pro BC.

Co oči nevidí...

Do Chukhungu jsme doběhli za hodinku a půl, počasí se chovalo stejně jako většinu dní, tj. bylo zamračené a velkou část dne nás provázela mlha bez šance na jakékoliv výhledy. Ikdyž - co oko nevidí, to srdce nebolí... Když se pak hory na chvilku proderou z mraků, stojí to za to.

Na krásné celodenní výhledy je ještě moc brzy, monzun ještě uplatňuje svoji moc. Ale kopce částečně zahalené v bělostných a divoce vyhlížejících mracích jsou na druhou stranu možná ještě hezčí podívanou než panoramata úplně bez mráčků.

Koupel v lavoru

Vykoupali jsme se každý ve velikém lavoru s teplou vodou, odpočívali jsme, jedli a povídali si. Na chvilinku odpoledne vykoukl kousek Lhotse Shar, večer byl nádherný pohled dolů do údolí do Dingboche a směrem k Namche Bazaaru.

Náš sirdár Niru na nás už čekal v Chukhungu, všechen materiál prý už máme připravený v blízkosti budoucího základního tábora.

Následující den, v pondělí, chceme vstát v šest ráno, protože nás čeká nejen zhruba pět hodin pochodu na místo BC, ale i vykopávání kamenů a úprava plošin pro stany, stavba kuchyně, komunikačního stanu, záchoda .... ale o tom zas až příště.