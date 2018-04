Přes prázdniny budou jezdit historické lokomotivy

Historické vlaky nepatří pouze do minulosti, jednou za čas se otevřou brány a oni se vydají na malou projížďku.

České dráhy (ČD) připravily na prázdninové víkendy jízdy historických vlaků s parními i motorovými lokomotivami. Historickými vlaky se mohou svézt jak lidé v Praze, Ostravě a Brně, tak i návštěvníci Šumavy. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.Mezi Prahou-Braníkem a Kácovem na Kutnohorsku budou jezdit historické parní vlaky takzvané Posázavské linky, v nichž je i vůz pro přepravu lodí a jízdních kol. Vlak vyjede 15., 16., 29. a 30. července a 12., 13., 26. a 27. srpna vždy v 08:01 z branického nádraží a do Kácova dorazí v 12:03. Na zpáteční cestu se vlak vydá ve 14:50. Jednosměrná jízdenka stojí 100 korun, zpáteční 140 korun a rodinná zpáteční jízdenka 300 korun.Každou prázdninovou sobotu a neděli bude jezdit vlak s parní lokomotivou mezi stanicemi Nové Údolí na Prachaticku a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku. Naposledy vyjede vlak na tuto trasu 2. a 3. září. Vlak s vozem pro přepravu kol vyjíždí z Nového Údolí v 12:05 a do konečné stanice dorazí po necelých dvou hodinách. Na zpáteční cestu se vlak vydá v 15:40. Cena zpáteční jízdenky je 160 korun, pro celou rodinu přijde na 400 korun.Kromě toho na trase Nové Údolí a Český Krumlov pojede 28. července a 4. srpna historický motorový vlak Hurvínek. Z Nového Údolí vyjede v 09:03, do Českého Krumlova dojede po třech hodinách. Na zpáteční cestu se vlak vydá v 16:40. Za jízdu lidé zaplatí od 15 do 60 korun.Historický motorový vlak vyjíždí každou prázdninovou sobotu v 08:21 i z ostravského Hlavního nádraží směrem do Studénky a Veřovic na Novojičínsku, kam dorazí v 10:25. Na zpáteční cestu se vlak vydá ve 14:53, ale přes Frýdlant nad Ostravicí naFrýdeckomístecku. Každou neděli pak vlak vyjíždí v 08:52 z nádraží Ostrava-Svinov do Opavy-východ, nazpátek jede v 17:32. Lidé zaplatí za jízdu podle běžného tarifu ČD.Z Brna-Židenic vyjede každou prázdninovou neděli v 11:45 historický motorový vlak, který při své vyhlídkové okružní jízdě zavítá do Brna-Slatiny, Kuřimi, Adamova, Modřic, Střelic a zpět do Kuřimi. Do Židenic dorazí v 18:05. Ve vlaku platí tarif ČD, uvedl Šťáhlavský.