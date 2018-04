Přes nepřízeň počasí nabízí Česko stále dost možností závodit na běžkách

Nejbližším závodem, kterého se mohou zanícení běžkaři zúčastnit, je Středeční pohár ve středu od šestnácti hodin v Teplicích nad Metují. Letos ale závod výrazně ovlivní počasí.

"Středeční pohár se určitě nepojde jako skiatlon. Na to není sníh. V Teplicích na hřišti je ale okruh v dobrém stavu a pokud ho hlášené oteplení výrazně nepoškodí, pak bychom závod jeli jako sprint volnou technikou," vysvětlil Antonín Pohl z pořádající TJ Spartak Police nad Metují.

Spartak Police nad Metují pořádá několik běžkařských závodů každý rok. Jedná se ale o menší závody. V konání pravidelných větších akcí, jako je například Šumavský nebo Orlický maraton, ale i Jizerská padesátka, jim brání počasí. "My velké závody neděláme, u nás to ani nejde. Jednu zimu sníh je, ale další tři pak třeba ne," řekl Pohl.

Zajímavým závodem může být 12. března Red Bull NordiX 2011 na Božím Daru. Organizátoři slibují kombinaci sprintu a skikrosu ve čtyřech na jedné trati na běžkách. " Klopené zatáčky, skoky, ale i pořádné bruslení. Chceš si to zkusit na vlastní kůži? Přihlásit se může kdokoli," píší organizátoři na fecebookových stránkách soutěže. Loni ovládl závod bývalý reprezentant Česka v severské kombinaci Ladislav Rygl.

Dalším závodem, kam je tuto zimu ještě možné vyrazit je Kritérium posledního sněhu. To se koná 27. března v Dešné v Orlických horách. "Uvidíme, jak to bude se sněhem. Nyní ho v místech, kudy tradičně vede trať moc není, ale jak je zmrzlý, tak se jezdit dá a lidé tam jezdí. Okolo se závody ruší, ale my může případně posunout trať někam do vyšších poloh," řekl Jiří Bubeníček ze SKI Skuhrov.

SKI Skuhrov pořádá za sezonu tři až čtyři menší závody, kterých se účastní tak sto padesát až dvě stě běžkařů. Organizuje ale i Orlický maraton a Orlický pohár, velké závody, které se v případě maratonu letos konaly už po sedmadvacáté a u poháru dokonce po devětačtyřicáté.

Zástupcem malých pořadatelů, kterým letos počasí nepřálo je malá obec na Vysočině Vlásenice-Lhota. "My jsme letos závody nedělali. Sníh byl asi tři týdny v lednu a v tomto období jsme nenašli volný termín, kdy by organizátoři měli čas závody připravit," uvedl starosta Milan Houška.

Závodů se zde účastní tak padesát lidí, většinou z okolních vsí nebo z blízké Kamenice nad Lipou. "Zatím jsme závody pořádali tak třikrát, čtyřikrát. Není to pravidelně, vždy záleží na počasí. Skůtrem projedeme trať na klasiku. Jinak ale máme i okruh na bruslení," dodal Houška.

Běžkaře ještě čeká i velký a tradiční závod. Zároveň je to akce, která se z běžkařské nabídky vymyká. 19. března startuje ve Špindlerově mlýně už 56. ročník závodu pětičlenných hlídek Krkonošská 70. Výjimečnost závodu dokládá nejen to, že má svůj odkaz na Wikipedii, ale především náročná sedmdesátikilometrová trať ze Špindlerova Mlýna do Jánských Lázní a zpět, kde nezáleží na individuálním výkonu, ale na úsilí celé hlídky.

Po tom, jak závod vznikl, pátrají sami organizátoři. "Dříve se dokonce nejmenoval Krkonošská 70, ale Po hřebenech Krkonoš," řekla zástupkyně pořádají TJ Lokomotiva Trutnov. Zájemci se stále mohou přihlásit, a to téměř až do začátku závodu. Cena je 2500 korun za hlídku.

Pro milovníky netradičního lyžování je skvělou možností i závod Po staru, který se koná 5. března ve Vysokém nad Jizerou. Zájemci si mohou vyzkoušet, jak se na lyžích běhalo našim předkům. Podmínkou je výzbroj a výstroj z let 1920 až 1950. Například hůlky je možné použít "buď 'bambusky', případně 'lískovky' neb jiné dřevěné, původním podobné. Jízda s jednou holí bude umožněna a vítána." Mimo běhu je možné soutěžit i ve skoku nebo krasojízdě.

"Závod určitě bude. Sněhové podmínky nejsou úplně dobré, ale mi to zvládneme," slíbil vrchní sudí Zdeněk Seidl. Jedná se už o osmnáctý ročníků. Závodů se pravidelně účastní kolem 150 soutěžících. "Letos se trochu obáváme konkurence, nedaleko se běží Piastow. Ti skalní ale určitě přijedou," řekl Seidel.

Bieg Piastow je polský závod série Worldloppet, jehož trať vede nedaleko Harrachova. Registrace je už uzavřená, ale zájemci si část tratí mohou vyzkoušet 20. března, kdy v obci Jakuszyce loučí se sezonou v rámci seriálu závodů Salomon Nordic Sundy.

