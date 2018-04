Přes nejhezčí místa Krušných hor. Dvoudenní cyklohřebenovka

Může se hodit Start: Luby

Cíl: Chomutov

Délka trasy: 1. den 46 km, 2. den 76 km, celkem asi 122 km

Obtížnost: střední až vyšší, po oba dny vás čeká několik dlouhých stoupání.

Charakter: Naprostá většina trasy vede po málo frekventovaných silnicích 2. a 3. třídy, část po lesních asfaltkách se zákazem vjezdu aut. Úseků se šotolinou je minimum.

Doprava: Do Lub jezdí vlaky na regionální trati z Chebu. Pokud vyrazíte na kole už z Chebu, trasu si prodloužíte asi o 20 km. Z Chomutova je časté vlakové spojení do Prahy, Karlových Varů i jiných míst Čech.

Vybavení: Trasa vyžaduje horské nebo trekové kolo. Netahejte s sebou zbytečnosti – ve stoupáních budete proklínat každé zbytečné deko navíc. Nutné je rezervní teplé oblečení, hlavně v okolí Božího Daru bývá větrno a chladno. Restauraci či hospodu sice nepotkáte úplně na každém kroku, ale co do stravy přesto stačí vézt sebou pár tyčinek a energetický nápoj. Při troše snahy sbalíte na dvoudenní výlet pár nezbytností do malé tašky na řidítka

Záchytné body na trase: Kraslice (restaurace, železniční doprava), Horní Blatná (restaurace, ubytování, železniční doprava), Boží Dar (restaurace, ubytování), Fichtelberg (restaurace), Vejprty (restaurace), Chomutov (restaurace, ubytování, železniční doprava). Klikněte na mapku pro zvětšení. Autor: Radek HLAVÁČEK Profil první části trasy. Zvětšíte klinutím Profil druhé části trasy. Zvětšíte kliknutím