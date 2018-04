Přes Modrý sloup poprvé po 17 letech. Šumava otevírá tři přechody

Nové přechody na Šumavě Modrý sloup u Modravy

Hraniční přechod, ke kterému vede cesta Luzenským údolím. Šedesát let sem lidé nesmí, nejprve jej uzavřeli po válce komunisté, pak v roce 1992 po vzniku NP Šumava ochranáři. Nyní bude otevřen od 15. července do 15. listopadu. Cesta sem povede přes úbočí Špičníku a po hraně Luzenského údolí. Poledník nedaleko Prášil Nový hraniční přechod u rozhledny na vrchu Poledník. Původně zde byla radarová stanice chránící stát proti imperialismu, dnes je z ní rozhledna. Otevřen bude od 15. července do 15. listopadu a umožní přechod z Modravy do Buchenau. Sedmiskalí Tento hraniční přechod bude otevřen celoročně. Vede k němu cesta od Bučiny.