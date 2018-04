Přes Hřensko do Drážďan

První zastávka přímého vlaku z Děčína za hranicemi je Bad Schandau. Tady absolvujete celní kontrolu, nastoupíte do Sbahnu a za necelou hodinu jste na hlavním nádraží v Drážďanech. Od nádražní budovy půjdete ulicí Pragerstrasse - název pochází z roku 1850, kdy se nádraží jmenovalo České, protože spojovalo Sasko s Čechami a ulice dostala jméno Pražská.

Procházíte mezi obchody, hotely a dalšími nově postavenými budovami až na náměstí Altmarkt. Vévodí mu kostel sv. Kříže a vedle stojí radnice se stometrovou věží s velkou zlatou sochou muže na vrcholu. Na tomto náměstí bývají příležitostějí trhy, zvláště vánoční a velikonoční. Když přejdete hlavní třídu s tramvajovými kolejemi, dostaneme se ke Kulturnímu paláci. Stojí za to podívat se na vývěsku na program, zejména na případné výstavy.

Současně jste také v historickém středu města a je na co se dívat. Zámek ještě nese stopy náletu z roku 1945, ale velká část je již opravena. Dnes slouží jako úřad městské správy a některé prostory jako výstavní síně, stejně jako bývalé stáje (Stallhof), v jejichž dvoře bývají trhy nebo příležitostné výstavy.

Stojí za to prohlédnout si i stálou expozici vývoje dopravy. Co by českých turistům také nemělo uniknout, jsou porcelánové kachle na vnější straně budov. Sgrafitovou technikou je na nich vyobrazen knížecí průvod králů, knížat a celých šlechtických a panovnických rodů.

Na divadelním náměstí přijdete ke slavné Semperově opeře, jejímž autorem je známý architekt Gottfried Semper, který žil v letech 1803 - 1879. Budova divadla byla stavěna natřikrát. Prvně v roce 1841, po velkém požáru v roce 1869 byla obnovena a pak znovu po 2. světové válce. Byla zničena nálety na Drážďany na sklonku války. Slavnostně otevřena však byla až v roce 1984. Divadlo je možné si v dopoledních hodinách prohlédnout s průvodcem, cena je asi pět euro.

Z divadelního náměstí přejdete do parku s rozsáhlým architektonickým komplexem zvaným Zwinger. Je to soustava budov, z nichž jedna je známou obrazárnou a v dalších jsou soustředěny státní umělecké sbírky. O troskách Frauenkirche (kostel sv. Panny) se původně uvažovalo jako o základu pro nový pomník, který by připomínal nálety za 2. světové války. Již několik let se ale opravuje a vychází se důsledně z fotomateriálů a dokumentace původní stavby. Po opravě bude tedy stejný jako před nálety. Podrobnosti o postupujících opravách najdeme v informačním středisku v areálu staveniště.

Na závěr prohlídky města se běžte podívat na Labské terasy s Albertinem a zdejší sbírky obrazů, mincí a plastik. Pěkný výhled je odtud na přístaviště osobních parníků a na protější zelený břeh Labe. Na terasách je spousta stánků s občerstvením a téměř vždy tu zní nějaký koncert.

Zpátky se dostane opět nejprve S-bahnem do Bad Schandau a odkud vlakem do Děčína. Cesta se samozřejmě dá absolvovat i autem, a to přes hraniční přechody Cínovec nebo Petrovice, případně přes Hřensko.

Za prohlídku stojí i městečko Hřensko a zdejší skaliska, se kterými tu mají lidé již řadu let problémy. Pokud je ale vidíte jako turisté, připadají vám divoce krásné, ne hrozivé.