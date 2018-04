Přes hřeben Šumavy na kole. Těšte se na 200 km a tři dny tiché samoty

Start: Nýrsko, nádraží ČD

Cíl: Rybník, nádraží ČD

Obtížnost: střední až vyšší, zejména první den vás čeká několik náročných stoupání.

Charakter: Část trasy vede po málo frekventovaných silnicích 2. a 3. třídy, část po lesních asfaltkách se zákazem vjezdu aut, najdou se ale také úseky po šotolině.

Doprava: Do Nýrska jezdí vlaky na regionální trati z Plzně přes Klatovy do Železné Rudy, existují i přímé spoje z Prahy. Z Rybníka je časté vlakové spojení do Českých Budějovic, kde můžete přesednout na další spoje do Prahy, Plzně či Jihlavy.

Vybavení: Trasa vyžaduje horské nebo trekové kolo. Vezměte si sebou jen nejnutnější věci, v dlouhých šumavských kopcích budete cítit každé zbytečné deko navíc. I za teplého počasí nezapomeňte rezervní teplé oblečení, dostanete se do nadmořské výšky až 1 300 metrů.

Mimo existující sídla nejsou v pohraničních lesích téměř žádné možnosti občerstvení – vezte si malou zásobu jídla, např. energetické tyčinky, sebou.

Záchytné body na trase: Zelená Lhota (restaurace), Špičák-sedlo (několik restaurací), Prášily (restaurace, ubytování), Modrava (restaurace, ubytování), Knížecí Pláně (restaurace), Strážný (restaurace), Nové Údolí (restaurace, železniční doprava), Nová Pec (několik restaurací, železniční doprava, ubytování), Vyšší Brod (několik restaurací, železniční doprava), Rybník (železniční doprava).

Užitečné weby:

www.npsumava.cz – stránky Národního parku Šumava

www.sumavanet.cz – informační server o Šumavě včetně turistických zajímavostí, ubytování apod.

www.sumavaregion.cz – informační portál o Šumavě a jejím podhůří

http://jizdnirady.idnes.cz – jízdní řády vlaků a autobusů



Zobrazit místo Šumava na kole na větší mapě



Etapy přejezdu Šumavy:

1. den: Nýrsko – Modrava 67 km

2. den: Modrava – Nová Pec 65 km

3. den Nová Pec – Rybník 68 km

Celkem asi 200 km