Přes drsné hory v Himálaji se ženou a dětmi 3 a 5 let

Na druhou stranu sedla se otvírá pohled na rozervané vrcholky divokého pohoří Zanskar. Ostré štíty, strmé skalní stěny a mezi nimi tušené hluboké rokle. Tudy chceme nyní pokračovat…

Do první doliny pod námi to jde rychle – doslova sjíždíme táhlým třísetmetrovým suťoviskem. Dole padla na Vojtu silná únava. Uvařili jsme mu čaj, trochu si ublinkl a na místě schoulen do klubíčka na chvíli usnul.

Asi po hodině vyrážíme na dnešní nejnáročnější úsek: únava se už hromadí a my nevíme, jak daleko je k nejbližší vodě. Naše zásoby tekutin jsou takřka vyčerpány. O to větší radostí nás naplňuje tábořiště na loučce u silného pramene – v kouzelné kotlince plné kvetoucích kakostů a dalších květin rostoucích v celých trsech.

Následující den po poledni přicházíme do první vesničky, na naší trase jediné, s krkolomným názvem Sumdha Čhungun. Vystoupal jsem ke zdejšímu malému klášteru. Po straně nádvoří jsou malá dřevěná vrátka, jako do nějakého chlívečku. V hlubokém předklonu se do nich soukám.

Tváří v tvář nohám Buddhy

Za druhými a ještě menšími dvířky se nejprve objevily obrovské nohy a pak – když jsem jimi prolezl celý a zaklonil se – se nade mnou se tyčila obrovská několikametrová socha Buddhy či bódhhistavy se čtyřma rukama.