Přes Alpy ve stopách Římanů (a svišťů)

Dnes už si lze starou obchodní stezku, nebo aspoň její nejmalebnější a zároveň nejúmornější kus přes alpský průsmyk Splügen, projít s komfortem turisty 21. století. Není to nudné svezení na hřbetu muly ve stylu all inclusive, i když se o vás hoteliéři podél cesty budou starat, jak jen dovedou. Ale jen od večera do rána. Přes den se musíte hýbat po svých, jedině vaše zavazadla cestují hotelovým vozem o dům dál.

Odstartujete ve východošvýcarském Thusis a za čtyři dny vás budou očekávat v cíli v italské Chiavenně. Ujdete 65 kilometrů a zdoláte převýšení 1800 metrů. Vyjít právě ze Švýcarska má své nepopiratelné výhody: začnete výš, než skončíte, a také stoupání je podstatně přijatelnější než krpál na italské straně, ze kterého za pohraničním průsmykem už celkem lehce seběhnete.

Ale to až úplně nakonec, nejdřív zpátky na start, do Thusis. Přímo nad touhle švýcarskou obcí, jejíž snad jedinou pozoruhodnou atrakci představuje sochařská výzdoba nádraží v podobě bronzových cestovatelů, se můžete "nabít" na celou cestu.

Funguje to tak, že vyšplháte na zříceniny soukromého hradu Hohen Rätien, dodnes částečně obydlené jistou basilejskou rodinou, a nahoře se posadíte pod ten nejkošatější strom. Prý je to "nejenergetičtější" místo ve Švýcarsku. Poradil nám to u večeře v hotelu Weiss Kreuz jeho majitel Thomas, bývalý hokejista, dávný kamarád mistra české ligy Petra Břízy.





Jednou z atrakcí švýcarské túry Via Spluga je tento lanový most, vystavěný nedávno výhradně pro pěší za osm milionů korun

Zdálo se, že to funguje. Ale možná ještě víc pomohla následující "energetická" zastávka, termální lázně v Andeer, jež jsou součástí staletého kamenného hotelu Fravi. Až potud vás čeká spíš vlastivědná procházka s atrakcemi, jako je moderní dřevěný zavěšený most za osm milionů korun (výhradně pro pěší), divoká rýnská soutěska Viamala či kostel v Zillis s malovaným kazetovým stropem, kde vám dají ke vstupence zrcadlo, aby vás při prohlídce náhodou nebolelo za krkem...

Může se hodit Celé dohromady to představuje pozoruhodný tip na parádní alpskou dovolenou: balíček, který tu stojí od 6.000-9.000 Kč za osobu podle kategorie hotelu, zahrnuje pět noclehů se snídaní, studené obědy na cestu, přepravu bagáže, vstupné na turistické atrakce a mapu. Další informace: www.svycarsko.info

Zato z Andeer, ráno po termální lázni, vyšplháte za jediný den o 1100 metrů výš do průsmyku Splügen a vzápětí sejdete dolů do italské pastevecké vísky Isola, kde vás přivítá na vratech kamenného hostince potrhaný plakát zlatých fotbalových hochů s obřím nápisem Grazie Italia!

Je to královská etapa celé túry. Nejdřív vystoupíte z lesa na holé horské pláně, místy půjdete dokonce po jakýchsi náznacích dávné dlažby, později se budete sunout po úzké skalní římse nad propastí, nervózně přitisknuti ke skále. A na cestu vám všude kolem zvoní krávy, mečí horské kozy a hvízdají svišti. Ty však spatříte těžko, jsou plaší jako snad nikde jinde. Drzé hlodavce, kteří v loukách pod Matterhornem klidně zastaví při svých hrátkách horský vláček, tu nepotkáte.

Bez nadsázky luxusní je po celé cestě koupání. Jistě oceníte tůně pod vodopády na horním toku Rýna, i studánky na bezejmenných italských potůčcích, z nichž lze pít.