Přepravte mi jeleny a zakryjte pláž. Nejbizarnější přání hotelových hostů

The Plaza, New York, USA

Hotel La Plaza je jakousi ikonou New Yorku. Je to místo, kde psala Marilyn Monroe zamilované dopisy Kennedymu, kde se scházeli po koncertech Beatles a kde se ženil např. Michael Douglas. A stejně jako je výjimečná historie tohoto hotelu, jsou výjimečná i přání některých hostů.

Hlavní recepční Raphael Pallais má v čerstvé paměti hosta, který se na něho obrátil s prosbou o várku živých tarantulí, které by si mohl odvézt domů a udělat si z nich grilovanou pochoutku. Pallais se obrátil na jeden cestovatelský klub, známý pořádáním večeří s exotickým menu, a ti ho nasměrovali na dodavatele tarantulí.

Hotel Saint-Sulpice, Montreal, Kanada

Jedna z hvězd hudebního nebe bydlela v průběhu filmového natáčení v Montrealu právě v tomto známém hotelu v centru města. V rámci obzvláště přísné diety trvala na tom, aby jí každé ráno servírovali čerstvě nadojené mléko. Zajistila tak Particku Hyunhovi, jednomu z hotelových zaměstnanců, pravidelné noční výlety na farmu vzdálenou od velkoměsta několik hodin.

Obětavý recepční z počátku krávu i sám dojil, nakonec se mu však podařilo s farmářem dohodnout: čerstvé mléko zdarma výměnou za jednu noc v luxusním montrealském hotelu.

Hotel Mandarin Oriental, New York, USA

Kenny Abisror je již zvyklý za své hotelové hosty i nakupovat. Přesto tohoto zkušeného recepčního zaskočilo, když ho jeden slavný herec, který se zde dlouhodobě ubytoval, požádal o pořízení kompletní garderoby. "Jednalo se o velice vybíravého hosta," svěřil se Abisror, který byl tehdy nucen na nákupy poslat celou rotu poslíčků.

"Ponožky a spodní prádlo muselo být z Barney´s, košile zase jedině od Calvina Kleina." Dotyčný si hotelovým personálem nakonec nechal vybrat i oblečení do věhlasné noční talk show.

Hotel Brown´s, Londýn, Velká Británie

Simon Thomas, hlavní recepční Brownova hotelu v Londýně, si na nudné povolání také nemůže stěžovat. Jeden ze stálých hotelových hostů ho kdysi požádal o zajištění koupě domu i s veškerým vybavením.

Jiný náročný host z Blízkého východu zase potřeboval přepravit jedenadvacet živých jelenů do Kuvajtu - narozeninové překvapení k 21. narozeninám jeho dcery. Jiná poptávka, tentokráte po dvou živých (!) zlatých bažantech, už ho pak nemohla zaskočit.

Jistá celebrita se zase dožadovala velmi komplikovaného převozu ze své výletní lodi do hotelu helikoptérou. Navíc si předem určila, jakou značku a barvu musí mít kordon aut, která ji a její doprovod převezou 100 metrů od mola k helikoptéře.

Mimochodem, není divu, že Hotel Brown´s přitahuje hodně těch nejnáročnějších hostů. Tradice nejstaršího londýnského pětihvězdičkového hotelu sahá až do roku 1837. Hotel je proslulý i tím, že inspektorům čajového spolku servíruje ten nejlepší čaj v celé Británii.

Hotel Setai, Miami, South Beach, USA

Maite Foriasky, hlavní recepční v tomto vyhlášeném pětihvězdičkovém hotelu na South Beach v Miami, vzpomíná na několik dřívějších zážitků. Kdysi se na ni jeden host obrátil s poněkud kuriózní prosbou. Požadoval totiž, aby jeho apartmá vypadalo jako pokoj ve vykřičeném domě a aby bylo celé laděno do červena. Rovněž si přál, aby Maite Foriasky zakoupila pro jeho ženu levné spodní prádlo v rudé barvě.

Jiný host z Velké Británie ji zase dva dny před svým odjezdem z hotelu poprosil, aby zařídila převoz tygra z Floridy do Londýna. Zamiloval se totiž do místní ženy, která ho měla následovat do jeho domova v Londýně, ona však odmítala odcestovat bez svého oblíbeného mazlíčka - tygra. Maite Foriasky nakonec byla schopna netradiční prosbu hosta splnit, a to s pomocí místní zoologické zahrady.

Mimochodem, Setai je luxusní designový hotel, jehož součástí je např. 40patrová skleněná věž. Hotel vyhledávají celebrity, v jednom apartmá si například zřídil nahrávací studio Lenny Kravitz.

Hotel Adlon Kempinski, Berlín, Německo

Po příjezdu do Berlína jistá dvojice hannoverských výletníků zjistila, že plyšový králíček jejich čtyřleté dcery zůstal doma. Protože bez něj však dívenka nemohla usnout a žádná jiná náhrada nepřicházela v úvahu, problém byl na světě. Recepční Raffaele Sorrentino proto musel pověřit jednoho ze svých poslíčků, aby hračku ze 300 km vzdáleného Hannoveru přivezl.

Jiný zaměstnanec hotelu měl zase možnost zaletět si tryskovým letadlem do Paříže, aby tam koupil pro manželku jednoho z hostů kabelku jisté značky, která v Německu není k dostání.

Hotel Fairmont, San Francisco, USA

Při své cestě do San Franciska si princ Charles uvědomil, že zapomněl v londýnském paláci své knoflíčky do límce. Ostřílený recepční Thomas Wolfe mu ochotně nabídl své vlastní stříbrné, které dostal darem od manželky. Už je nikdy neviděl, ale nezoufá si. Je zvyklý snášet svým věrným hostům modré z nebe.

Jednou se vypravil až do Tokia, aby osobně předal zapomenutý kufr. Při jiné příležitosti zase asistoval jednomu švýcarskému klientovi při nákupu nového vozu Ferrari.

Ritz-Carlton, Cancún, Mexiko

V tomto luxusním pětihvězdičkovém hotelu na výstavní pláži s bílým pískem se nedávno obrátil na recepci s prosbou jeden stálý, velmi bohatý host. Chtěl si udělat na pláži před hotelem soukromou projekci filmu, problémem bylo, že neměl rád písek. "Nějak ho přikryjte," požádal na recepci. Do Mexico City okamžitě vyrazil tým zaměstnanců, aby zakoupil desítky koberců, které pak pečlivě rozprostřeli na pláži.

Toto se naštěstí odehrálo před nedávným prodloužením stávající hotelové pláže o 91 metrů, zavtipkoval magazín Forbes. Jen pro doplnění, těch 91 metrů pláže vyšlo na 71 milionů dolarů.

Hotel Peninsula, Beverly Hills, USA

Místní recepční James Little jednou musel letět z Los Angeles do Londýna, aby přivezl teriéra jisté vdovy ubytované v jejich hotelu. Little nakonec v Londýně strávil celý týden (na náklady oné dámy) a každý den psíka venčil, aby si na sebe zvykli. Při zpáteční cestě letěl zhýčkaný mazlíček první třídou, zatímco jeho doprovod se musel spokojit s druhou.

The Sagamore Resort, Lake George, stát New York, USA

Unikátní historický hotel z 19. století leží na soukromém ostrově v pohoří Adirondack a nabízí překrásný výhled na jezero Lake George. V tomto hotelu, který některými architektonickými prvky připomíná Bílý dům a který pravidelně hostí prezidenty a různé významné osobnosti, nebyli schopni přání některých svých hostů splnit. Byla totiž opravdu přehnaná.

Jeden klient si například přál, aby mu poslali na pokoj nějakého technika, který by mu na místě předělal plynový krb na klasický krb na dřevo. Jiný, který měl špatné mobilní spojení, požadoval okamžitou výstavbu telekomunikační věže.

Ve srovnání s těmito požadavky pak bylo naprostou maličkostí, když chtěl jeden z hostů najít hlídání pro svého čtyřletého syna na celý Štědrý den - pečovatelky dostal hned dvě.

Hotel Martinez, Cannes, Francie

Fabrizia Bozzolana z hotelu Martinez ve festivalovém Cannes překvapivě nezaskočila nejneobvyklejším přáním žádná filmová hvězda, ale jistá babička z JAR. Ta si vzala do hlavy, že neodjede domů bez semínek keře kapary. Po několika dnech marného pátrání se nešťastnému recepčnímu nakonec podařilo osivo zajistit prostřednictvím Národního institutu pro zemědělský výzkum.

Dnes na incident vzpomíná se smíchem: "Nic mi tak nerozproudí krev jako ta správná výzva".