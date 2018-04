Přepadena v hotelu

Před dvěma lety jsem jela navštívit známé do Kalifornie. Po cestě do městečka, kde známí bydlí, jsem musela přespat v takovém malém hotýlku. Když jsem se zapisovala do knihy hostů, sdílný recepční mi řekl, že poslední dobou se tu rozmohla přepadení, a proto je místní policie ve střehu. To už bylo pozdě večer a já nemyslela na nic jiného než na teplou postel. V pokoji jsem se jen rychle převlékla, umyla a šla spát. Mohlo být tak pár minut po půlnoci, když jsem se vzbudila. Když jsem rozsvěcela světlo v koupelně, něco mi přeběhlo přes ruku. Vzápětí jsem to »něco« spatřila na vlastní oči. Byl to ohromný chlupatý pavouk! Můj jekot musel být slyšet na míle daleko. Já, která se bojí i malinkých pavoučků, najednou narazí na takovou obludu. Fuj! Jen co jsem se vzpamatovala z jednoho šoku, přišel další. Dveře od pokoje se rozlétly a dovnitř vpadli dva policisté se zbraněmi v rukou. Bleskem prohledali všechny místnosti a když nikoho nenašli, zeptali se mě, co se mi stalo. Vše jsem jim vysvětlila a trochu se za svůj strach omluvila. Když ale uviděli příčinu mého strachu, chápavě se usmáli a odstranili ji z okna ven. Hned ráno jsem za veškeré pozornosti personálu z hotýlku odjela a mohou si být zcela jisti, že už mě tam nikdy neuvidí.