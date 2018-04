Přeneste se o staletí zpátky

Projděte se Betlémem

Skanzen Betlém leží takřka uprostřed Hlinska, mezi moderními domy, uprostřed moderního života. Stačí udělat pár kroků a rázem se ocitnete o tři století nazpátek, v prostředí našich praprababiček a prapradědečků.

Čtvrť roubených domků drobných městských řemeslníků byla postavena ve druhé polovině 18. století. Domy jsou ekonstruované a uvnitř to vypadá, jako by si původní obyvatelé jen někam na chvilku odskočili: pečlivě ustlaná postel, vedle ní kamna a pec, dřevěná malovaná skříň, tkalcovský stav...

Jednou z nejstarších staveb je domek číslo 159, který je kulturní památkou. Ještě v osmdesátých letech 20. století byl domek obýván. Na štítě stavení je nápis: Tento domek jest wyzdwižen z nakladu Jana Beneše roku 1765."

Osvěžení u Huberta

Budete-li z chození po Betlémě unaveni, můžete si zajít do tamního stylového hostince U svatého Huberta anebo do čajovny. Hostinec však není původní, byl postaven v roce 1994, ale podle plánů z roku 1839. V 19. století zde žily hlavně rodiny hrnčířů. Dochovalo se pouze menší křídlo původního stavení, které je dnes součástí obnoveného objektu.

Hrnčířská tradice sahá do 12. století

Historie Hlinska však sahá až do 12. století. Podle pověsti je založili hrnčíři, odtud má i jméno. Až do 19. století bylo hlavní obživou tamních obyvatel hrnčířství a tkalcovství. Městem procházela stará obchodní cesta z Chrudimska na Moravu, dochovala se i písemná zmínka o tvrzi z roku 1413, která sloužila také jako celnice.

Na Veselém Kopci se čas vrátil o staletí zpět

Z Hlinska se můžeme vydat na Veselý Kopec, největší skanzen v této oblasti. Jedete-li autem, nemůžete zabloudit, od Betléma vás až k cíli dovedou směrové tabule.

Veselý Kopec je osada zemědělských usedlostí volně rozptýlených na svahu nad řekou Chrudimkou. První lidé se zde usídlili patrně už ve 14. století, první podrobnější zpráva o obci je až z roku 1653.

Zcela unikátní je čtrnáctiboká stodola, jediná dochovaná stavba svého druhu v Česku. Byla postavena ve druhé polovině 17. století. Uvnitř jsou staré venkovské vozy a saně.

Zachovaly se tady ukázky typických zemědělských staveb a staveb na zpracování všemožných zemědělských produktů, ale také klasické vodní mlýny anebo vodní pila z poloviny 19. století. K vidění jsou také ukázky tradičních řemesel, jako je hrnčířství, tkalcovství nebo plátenictví.

Ve Veselém Kopci jsou také dvě stylové hospody, kde je možné se za velmi příznivé ceny najíst a napít.

Další tipy: Svobodné Hamry a Možděnice

Osada Svobodné Hamry vznikla v 15. století kolem železného hamru, kde se do konce 17. století vyrábělo železo. Původní název byl Hamr nad Kamenicí. Po zániku hamru bylo vodní dílo využíváno k pohonu kovacího hamru nebo pily. Posledním pozůstatkem původně rozsáhlého zařízení železářské výroby je vodní kovací hamr a vodní mlýn, který zde vznikl v polovině 18. století.

V Možděnicích, připomínaných už v 15. století, stojí za prohlídku kovárna a objekty představující drobná řemesla. V kovárně je dochováno původní zařízení.

Skanzeny ve Veselém Kopci a ve Svobodných Hamrech otevírají v sobotu 20. dubna. Ve Veselém Kopci je vstupné 30 Kč pro dospělé a 15 Kč pro děti (během kulturních akcí je příplatek), ve Svobodných Hamrech zaplatí dospělí 5 Kč a děti 3 Kč. V Možděnicích se otevírá na požádání v červnu až srpnu. Vstupné je 5 Kč pro dospělé a 3 Kč pro děti.



Internetové adresy: www.pupce.cz, welcome.to/vysocina, www.zdarskevrchy.cz