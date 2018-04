Přeneste se do dějiště středověké bitvy o hrad Hukvaldy

Dobývání hradu Hukvaldy se každoročně účastní okolo 100 rytířů. Účastníci se sjíždějí nejen z celého Česka, ale také ze Slovenska a Polska. Civilní oblečení v tento den vymění za vojenský mundúr z období 13. až 14. století. Při bitvách předvedou střelné i palné zbraně, například luky, obléhací praky, píšťaly, děla nebo houfnice. Návštěvníkům také představí život v polním vojenském táboře.



Letošní děj bitvy je zasazený do 80. let 14. století.

Hrad Hukvaldy obývá olomoucký maršálek Joducus Wolfsberk. Jeho místo si však nárokuje bratr Václav. Právě tato pře se stala pozadím bitvy o Hukvaldy. Pravda, v historických pramenech se o ní nedočtete, na rozdíl od reálných postav je příběh smyšlený.

Gotická bitva o hrad Hukvaldy

Gotická bitva na hradě Hukvaldy proběhne ve třech dějstvích - úvodní boj započne v 11 hodin, druhá fáze bude pokračovat od 14 hodin a závěrečná bitva se rozhoří úderem půl páté odpoledne. V mezičase bude hrát k tanci a poslechu středověká hudba. O hladové žaludky se postarají stánky s občerstvením.

Romský temperament a Anenská pouť ve valašském skanzenu

V sobotu 26. července chystají celodenní program také v nedalekém Skanzenu Rožnov pod Radhoštěm - valašské muzeum v přírodě, nejstarším a největším skanzenu ve střední Evropě. Zdejší Dřevěné městečko s expozicí poštovního úřadu, otevřené od roku 1925, bude hostit 20. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň. Vystoupí zde romské i neromské taneční, hudební a pěvecké soubory i sólisté z Česka a jiných států.

Mezinárodní festival Romská píseň ve skanzenu Rožnov pod Rashoštěm

Romskou kulturu v rožnovském skanzenu vystřídá druhý den, v neděli 27. července, tradiční krojovaná Anenská pouť. Je to oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v areálu muzea.

Obě akce se konají během celého otevíracího dne, tedy od 9 do 19 hodin. Cena vstupenky je 80 korun, tedy stejná, jako v běžných otevíracích hodinách skanzenu.

Aquapark Olešná: Koupání za každého počasí

Vášniví plavci by se z hradu Hukvaldy či z rožnovského skanzenu měli vydat do aquaparku Olešná, ležícího co by kamenem dohodil od Frýdku-Místku. Kromě krytého vodního světa s divokou řekou i tobogánem s videoprojekcí je možné se za pěkného počasí koupat také venku, kde v roce 2005 vyrostly tobogány, skluzavky, plavecký, relaxační i dětský bazén.

V letním aquaparku Olešná se o prázdninách vykoupete také v noci

Aquapark, který patří k nejmodernějším nerezovým koupalištím v Česku, nabízí také možnost nočního koupání s laserovou show, pravidelné hodiny aqua aerobiku a spinning open air.

Zatímco krytý bazén je otevřený celoročně denně, venku se vykoupete od května do září, přičemž v červenci a srpnu v prodloužené otevírací době od 9 do 20 hodin.