Přelom století povzbudil chuť k cestování

12:37 , aktualizováno 12:37

Světové cestování loni nebývale ožilo - množství turistů rostlo nejrychleji za posledních bezmála deset let. Lidí, kteří v celosvětovém měřítku vycestovali do zahraničí, přibylo v roce 2000 skoro padesát milionů. To je pro představu asi stejné množství, jaké za celý rok navštíví USA či Španělsko. Podle Světové organizace cestovního ruchu za uplynulý rok vzrostl počet turistů o 7,4 procenta, a 698 milionů lidí cestujících do zahraničí tak vytvořilo nový rekord. Srovnatelným tempem stoupal zájem o cestování jen v roce 1992, v době obnoveného zájmu o cestování po válce v Perském zálivu.