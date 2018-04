Přehrada zatopí římské fresky

Archeologům se podařilo zachránit deset kompletních mozaik s výjevy z antické mytologie a literatury, největší sbírku římských úředních pečetí (více než 50.000), jaká kdy byla nalezena na jednom místě, bronzovou sochu Venuše a přibližně 2000 dalších památek. "Stupeň uchování a kvalita nálezů, které odkrýváme, by mohly být srovnány s Pompejemi," řekl vedoucí záchranného týmu Robert Early, britský archeolog a odborník na ohrožená starověká naleziště.

Třetinu Zeugmy už pohltila přehrada a vědcům nezbývá čas na prozkoumání ostatních částí města, které zakryli maltou a pískem pro případ, že by někdy přehrada byla vyřazena z provozu. Snaha o zachování kdysi prosperujícího obchodního centra a vojenské pevnosti na hedvábné stezce, starověké římské trase do Číny, je součástí širšího boje mezi úsilím Turecka modernizovat

hospodářství země a úsilím vědců o záchranu vzácných pokladů, které v této mezopotámské oblasti sahají až do historie staré 10.000 let.

Turecká vláda buduje na řekách Eufrat a Tigris systém 22 přehrad a 19 vodních elektráren v hodnotě zhruba 34 miliard dolarů, aby mohla zásobovat elektřinou města potýkající se s nedostatkem energie a zavlažovat rozsáhlé vyprahlé a chudé

oblasti na jihovýchodě země. Tento projekt však podle vědců zničí stovky archeologických lokalit, z nichž jen několik desítek má naději na záchranu před přehradními vodami. V oblasti, kterou zaplaví další dvě nedaleké nádrže, se údajně nachází na 250 archeologických nalezišť.

Žádné z ohrožených historických míst ale nevzbudilo tolik mezinárodní pozornosti jako Zeugma. Podle archeologů jsou zde objevené nedotčené mozaiky, které zdobily podlahy přijímacích místností a vstupních hal v nejzámožnějších domech města, jedny z nejlepších nálezů svého druhu z římské doby.

Závod s přehradou vzdálenou asi kilometr vypukl v červnu a do pohlcení Zeugmy přehradní nádrží zbývaly pouze čtyři měsíce. Vědci odhadují, že za tu dobu zde udělali tolik práce, která by jinde trvala deset let. "Bylo to skoro úplné město, ne jenom místnosti domu. Máme zde typickou ukázku Zeugmy od rozkvětu až po

úpadek," říká Early.

Archeologové ani historikové zatím nevědí, zda město, které zaniklo před 800 lety, zničilo zemětřesení nebo vpád - posledních asi 50.000 obyvatel totiž svá obydlí opustilo zcela náhle. Zeugma pak zůstala relativně nedotčená pozdějšími civilizacemi. Odkryté nálezy umožní badatelům neobyčejně podrobně proniknout do způsobu života, práce i zábavy prvních Římanů.

Archeologové již prostudovali zbytky potravin a jámy na uskladnění oliv, luštěnin a pšenice, aby poodhalili životní styl bohatých obchodníků a vojenských důstojníků, kteří obývali výstavní městské čtvrti.

Minulý měsíc zasypal Earlyho tým výzkumné výkopy, pokryl pilíře a kamenné památky maltou, obložil domy a oblouky vrstvou písku a štěrku, aby je uchovali i pod vodou. Dřívější archeologické vykopávky zůstaly otevřené a jejich pilíře nyní

zřetelně ční nad vodní hladinou nové přehrady.