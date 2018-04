Přehled akvaparků v Česku: kam a za kolik

Kladno v provozu: po 12:00 - 22:00; út - pá 9:30-22:00; so - ne 9:00 -22:00

atrakce: Space Bowl, tobogany, skluzavka, divoká řeka, vířivka

cena: hodina 90 Kč, děti do 15 let za 50 Kč

www.aquapark-kladno.cz Hořovice v provozu: po - ne 10:00-19:00

atrakce: tobogan, skluzavka, lano, umělá skála

cena: den 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, tobogan jízda 5 Kč Neratovice v provozu: po 16:00 - 21:00; út, st 15:00 - 21:00; čt 15:00 - 17:00; so 12:00 - 20:00; ne 10:00 - 20:00

atrakce: tobogan, vířivka

cena: hodina/2 hodiny 55/80 Kč, děti 35/60 Kč Příbram v provozu: po - pá 6:00 - 21:45; so - ne 10:00 - 19:45

atrakce: tobogany (z toho jeden turbo), chrlič, vířivky

cena: hodina 48 Kč, děti 24 Kč Slaný v provozu: prázdniny 9:00 - 22:00, mimo prázdnin po 13:00 - 22:00; út, st 14:00 - 22:00; čt, pá 12:30 - 22:00; so, ne 9:00 - 22:00

atrakce: tobogan, skluzavka, divoký proud, vířivka

cena: hodina 60 Kč; děti do 15 let, studenti a důchodci 40 Kč Praha - Letňany v provozu: po, st, pá 6:00 - 9:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 22:00; út, čt 7:00 - 9:00, 12:00 - 22:00; so 9:00 - 22:00; ne 9:00-21:00

atrakce: tobogan, skluzavka, divoká řeka, vířivka

cena: 90 minut 140 Kč, děti do 100 cm zdarma, děti do 140 cm 60 Kč

www.letnanylagoon.cz