Přehled akvaparků kousek od českých hranic. Tipy kam a za kolik

NĚMECKO

Proč tam jet: Termální lázně ležící hned za českými hranicemi zabírají rozlohu 1 830 m². Je tu vnitřní i vnější plavecký bazén, vyhřívaný bazén s masážními tryskami, divoká řeka, dětský bazén se skluzavkou.

V saunovém světě lze relaxovat v několika saunách, dát si tu bylinkovou koupel, ochladit se ve studené páře. Zajímavostí zdejších bazénů je atrakce zvaná Liquid Sound – tekoucí zvuk. Jde o bazén s teplou slanou vodou, kde jsou reproduktory umístěné nad i pod vodou. Hudbu je možné si vychutnat i ve zvláštním "chrámu tekoucího zvuku", jehož kupole je oživena 360stupňovou projekcí snových krajin z barevného světla.

Vstupné: čtyřhodinové koupání – dospělí 18 eur, dítě do 14 let 9,50 eura, 2 dospělí + 1 dítě 38 eur.

Otvírací doba: pondělí až čtvrtek, neděle: 10 až 22 hodin, pátek a sobota: 10 až 24 hodin, při úplňku do 2 hodin ráno.

Jak se tam dostat: Z Prahy to jsou dvě hodiny jízdy. Jede se do Lovosic, Děčína, Bad Schandau je hned za hranicemi. Lázně se nacházejí 300 metrů od náměstí.

Web: www.toskanaworld.net

www.germany.travel/cz/

Bad Schandau, Německo

Proč tam jet: Asi 300 km od Prahy lze užít tropickou atmosféru u (vnitřního) deštného pralesa s 50 tisíci rostlinami, kde leží pohádkový vodní svět s lagunou podobnou té z ostrova Bali. Jsou tu i písečné pláže s lehátky lákající ke stavění hradů nebo k volejbalu, tropická vesnice s originálními stavbami i největší skluzavková věž v Německu.

Nechybí obrovský dětský ráj, konají se tu večerní představení, dá se tu létat balonem či jezdit na minikárách. To vše na 10 tisících metrech čtverečních. Uvnitř je i obrovský saunový svět, nabídka masáží či fitness. Dá se tu zůstat přes noc, ve stanech, "plážových" domcích nebo přespat na pláži.

Vstupné: dospělí zaplatí 29,50 eura, děti od 4 do 14 let 24 eur, od 15 let 16,50 eura. Přenocování od 15 eur, záleží na typu ubytování.

Otvírací doba: 24 hodin denně, saunový svět od 9 hodin ráno do jedné hodiny v noci.

Jak se tam dostat: Z Prahy jsou to asi tři hodiny jízdy. Jede se po dálnici do Ústí nad Labem, Drážďan, dále na Berlín. Tropical Islands jsou 50 km před Berlínem.

Web: www.tropical-islands.de

www.germany.travel/cz/

SLOVENSKO

Proč tam jet: V centru lázeňského městečka Turčianské Teplice se nachází velký vodní svět. Skládá se ze dvou částí. Tou první je Spa se dvěma bazény, jejichž teplota dosahuje 38 °C, whirpoolem a světem masáží a zábalů. Druhou část tvoří akvapark s několika venkovními a vnitřními bazény.

Venku se lze i v zimě koupat v 25metrovém plaveckém bazénu s vodními chrliči a masážními tryskami, další bazén má masážní lehátka, divokou řeku a vodní chrliče.

Uvnitř je možné relaxovat v sedacím kruhovém bazénu se světelným efektem a masážními tryskami, vyzkoušet 47metrový tobogan kamikaze a filmový tobogan s videoprojekcí. Je tu i dětský bazén.

Vstupné: tříhodinový vstup vyjde dospělého na 12,95 eura, děti od 6 do 15 let zaplatí 6,50 eura. Děti do 6 let zdarma. Rodinné vstupné 2+2 za 32,90 eura.

Otvírací doba: od 10 do 21 h.

Jak se tam dostat: Z Brna je to 3,5 hodiny jízdy. Jede se přes Uherské Hradiště, Starý Hrozenkov. Z českých hranic je to ještě 110 km, pokračuje se na Trenčín, Dubnici nad Váhom a do Turčianských Teplic.

Web: aquapark.therme.sk

Turčianske Teplice, Slovensko

Proč tam jet: Šest bazénů, voda teplá od 28 do 38 stupňů Celsia a spousta vodních atrakcí jako tobogany, 76metrová skluzavka, vodní trysky, protiproudy a další.

V bazénu s teplotou až 38 stupňů Celsia jsou masážní lavice či perličková koupel, v relaxačním bazénu, velkém 173 m² a s teplotou 32 °C, vás může na masážních lavicích překvapit i vodní déšť. V komplexu je i dětský bazén s 31stupňovou vodou a spoustou zábavy.

Vstupné: tříhodinový vstup stojí dospělého 11 eur, děti od 3 do 14 let zaplatí 7 eur.

Otvírací doba: denně od 10 do 22 hodin. Poslední vstup ve 20.45.

Jak se tam dostat: Z Brna je to hodina a půl jízdy. Jede se po dálnici do Bratislavy, odkud se po dálnici pokračuje směrem na Trnavu. Z dálnice se sjíždí asi 30 km před Trnavou.

Web: www.aquathermal.sk

www.slovakia.travel

RAKOUSKO

Proč tam jet: Kino, sauny, několik bazénů – takové je rakouské Laa.

Páteří areálu je hala s velkým bazénem na ploše 115 m². Má teplotu příjemných 34 stupňů Celsia a jeho součástí je divoká řeka unášející plavce dokola.

Jsou tu i tři venkovní bazény, jeden láká na 34 °C, vířivky, vodopády a barevné světelné paprsky. Další má slanou vodu, 36 stupňů a podvodní hudbu. Zaplavat si můžete ve sportovním 28stupňovém bazénu.

je zde i dětský svět s postavičkami trolů a vyškolenými animátory, devadesátimetrový tobogan slibuje pořádný adrenalin. Saunový svět, za který se platí zvlášť, má rozlohu 1 500 m2.

Vstupné: dospělí zaplatí za tři hodiny 14 eur, děti 9,50 eura.

Otvírací doba: od 9 do 22 hodin.

Jak se tam dostat: Laa leží asi hodinu od Brna. Jede se na Znojmo, odbočí se na Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlín. Laa je hned za hranicemi.

Web: www.therme-laa.at

www.austria.info/cz/

Laa an der Thaya

Proč tam jet: Tohle je ráj pro děti i dospělé. Děti se mohou vyřádit v pirátském světě, kde na ně čeká pět toboganů, 13metrové vodní hřiště připomínající loď; mohou také prozkoumat pirátskou jeskyni nebo se vydat s 3D brýlemi do vodního kina. Další částí komplexu je prosklená Tropicana s velkou lagunou, kde má voda teplotu 35 °C, rostou tu palmy a leží bílý písek. Odtud se dá proplavat do venkovního bazénu.

Další část o rozloze 1 500 m² tvoří saunový svět – je tu několik saun či aroma jeskyně.

V komplexu lázní je i hotel.

Vstupné: dospělí na 2 hodiny do pirátského světa 17 eur, děti od 6 do 15 let 14 eur, 1 až 5 let 3,50 eura.

Otvírací doba: denně od 9 do 22 hodin. V sobotu do 24 hodin.

Jak se tam dostat: Z Českých Budějovic jsou to dvě hodiny jízdy. Jede se přes Dolní Dvořiště, Linec, Wels. Z Lince je to 50 km.

Web: www.eurothermen.at/de-bad-schallerbach-index.htm

MAĎARSKO

Proč tam jet: Až 32 bazénů je možné vyzkoušet v maďarských lázních ležících asi hodinu a půl od slovenských hranic. Jsou to druhé největší maďarské lázně a zdejší saunový svět pro 150 lidí patří mezi největší ve střední Evropě.

Bazény jsou napuštěné vodou teplou od 32 do 38 °C a zabírají plochu 5 200 m². Ve vnitřním komplexu je možné využívat několik bazénů a spoustu atrakcí jako divoká řeka, masážní lavice či bublinkové koupele. Na nejmenší tu čeká nové brouzdaliště. Jsou tu i tři tobogany, některé se světelnými a barevnými efekty.

Náročnější hosté mohou vyzkoušet svět sauny – je tu tepidarium, parní, infračervená i finská sauna, ledová kabina, aromatická i venkovní finská sauna. Nechybějí masáže a další procedury, lékaři zde nabízejí kondiční prohlídky.

Vstupné: celodenní vstupenka přijde dospělého na 2 050 HUF (200 Kč), děti 3 až 16 let 1 300 HUF (140 Kč), rodinné vstupné (2+1) 5 900 (531 Kč), každé dítě navíc 800 HUF (98 Kč).

Otvírací doba: detailně zde.

Jak se tam dostat: Z Brna jsou to tři hodiny jízdy. Jede se přes Bratislavu, rakouský Frauenkirchen, maďarský Fertöszentmiklós do Bükfürdö.

Web: bukfurdo.hu/cz

Bükfürdö, Maďarsko

Proč tam jet: Nedaleko slovenských hranic lze vyrazit do akvaparku a lázní Rába Quelle v Györu, které nabízejí pět bazénů. Centrem areálu je vnitřní bazén s teplotou až 36 °C a barem, kde můžete popíjet, aniž byste vodu opustili. Proplavat lze ven, anebo je možné odpočívat v bazénu, který je i přes den obklopen hvězdnou oblohou.

V areálu je i divoká řeka, masážní lehátka, gejzíry, chrliče vody, nejrůznější masážní trysky, jeskyně a vodopády. Pro nejmenší je tu dětský koutek s bazénem a skluzavkou. Ti starší – a nejenom děti – mohou vyrazit na 64metrový a 38metrový tobogan.

Zdejší voda je vhodná na léčení onemocnění svalů, dýchacích orgánů a ženských chorob.

Vstupné: tříhodinová vstupenka o víkendu: dospělí 2 150 HUF (asi 212 Kč), děti do 16 let 1 800 HUF (183 Kč), rodinná vstupenka (2+1) 5 950 HUF (536 Kč), za každé další dítě je příplatek (153 Kč).

Otvírací doba: od neděle do čtvrtku 9 až 20.30 hodin, od pátku do soboty a o svátcích do 21 hodin.

Jak se tam dostat: Z Brna je to do Györu dvě hodiny jízdy. Jede se po dálnici do Bratislavy, dále na Rajku. Ze slovenské hranice je to ještě 60 km, pokračuje se přes Levél a po dálnici až do Györu.

Web: www.rabaquelle.hu/sk/index.html