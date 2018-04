Předvánoční šílenství v Drážďanech. O víkendu parkujte na periferii

Návštěva předvánočních trhů v Německu se stala pro mnoho českých turistů jednou z tradic. Mezi nejoblíbenější města jistě patří Drážďany. Jsou kousek za hranicemi, z Česka tam vede dálnice a hlavně jsou snadno a relativně levně dostupné vlakem.

Větší výběr oděvů i potravin

Drážďany jsou také největším německým městem v pohraničí, mají rozsáhlé centrum, hodně památek a velký výběr obchodů. V neposlední řadě táhne návštěvníky před Vánoci do Drážďan i vánoční trh na hlavním náměstí Altmarkt. Mnoho turistů návštěvu spojí s nákupem vánočních dárků. Ceny sice nejsou všeobecně zásadně výhodnější než v Česku, plusem je ale určitě větší výběr. To platí především pro oblečení, obuv a kvalitní potraviny.

Ve všední den to bude příjemný výlet autem či vlakem. V centru Drážďan lze snadno zaparkovat, placených parkovišť – krytých či venkovních – je v centru plno. Autem je to z hranic do centra města 25 minut a průjezd městem do centra je poměrně krátký a snadný. Vlak pak stojí hned na kraji obchodního centra, přímo od nádraží se táhne oblíbená Prager Strasse s množstvím obchodů.

Ovšem o některém z předvánočních víkendů je lepší nechat auto doma a jet vlakem, nebo se smířit s parkováním na okraji města. První letošní adventní sobotu bylo celé centrum města naprosto ucpané, fronty aut stály daleko před nádražím. Auta čekající na zaparkování zcela ochromila celé centrum, na průjezd se čekalo hodně přes půl hodiny, na zaparkování ještě mnohem déle.

Největší nával je u východu z nákupního centra Altmarkt Galerie a v ulici vedoucí k Prager Strasse.

Ceny občerstvení Svařené víno 3 eura

Klobása na různé způsoby 2,50 až 3,50 eura

Slané či sladké palačinky 3 až 5 eur

Nealko 2 eura

Teplé nápoje 2 eura

Grog 2 eura

Gyros 3 až 4 eura Většina stánků má ceny občerstvení téměř stejné.

S trochou hledání se dalo pohodlně a bez čekání zaparkovat až daleko od centra. Na druhém břehu Labe například u náměstí Albertplaz. Pokud je poblíž tramvajová linka, lze se do centra a zpět dostat za chvilku. Jednosměrná jízdenka stojí dvě eura, automaty jsou na stanicích i v soupravě. Ty ale berou jen kovové mince. Celodenní jízdenka pak stojí pět eur.

O adventních víkendech, což platí o dvou nadcházejících sobotách a neděli 18. prosince, kdy bude v Drážďanech otevřeno, je asi pohodlnější zvolit dopravu vlakem. Jízdenka pro labský přeshraniční region (Ústecký kraj a německé pohraničí) je výhodná, pro dva až pět cestujících stojí 400 korun, v ceně je pak i jízdné v drážďanské hromadné dopravě. Nabídka vlakových jízdenek je široká, další možnosti najdete zde.

Vánoční trh na náměstí Altmarkt

Vánoční trh na náměstí Altmarkt je stánky zcela obsypaný a o první adventní sobotě ho návštěvníci téměř ucpali. Vánoční strom je oproti třeba pražskému decentní a nenápadný, dominantou je dětské ruské kolo, které se točí dost rychle. Kousek od něj je pro návštěvníky připravený vyvýšený ochoz, z kterého je celé náměstí krásně vidět. Vedle tradičních vánočních pochutin a vánočních dekorací tu najdete i u nás obvyklý tržištní sortiment, který moc zajímavý není. Ostatně, největší nával je u stánků se svařeným vínem a klobáskami.

Hlavní dominantou drážďanských vánočních trhů jsou malé ruské kolo a tradiční kolotoč.

Fronty i na toalety

Stejně narváno jako na trhu bylo o první adventní sobotě i v obchodních domech v okolí. Nejvíc asi v nákupním centru Altmarkt Galerie, hned vedle vánočního trhu. Davy převážně českých turistů a nakupujících se táhnou i směrem k nádraží po hlavní nákupní tepně Prager Strasse. Na bankomaty se čeká minimálně deset minut, na toalety ještě déle. Fronty se tvoří i u stánků s občerstvením nebo ve fastfoodech a v obchodech u pokladen. Nával ale nevadí prodavačům, kteří jsou stále velmi milí a ochotní poradit.

O mnoho lepší to nebylo ani ve velkém nákupním centru Elbe Park na západě města u dálnice. Dostanete se k němu snadno dálničním obchvatem města, stačí sledovat směr na Berlín či letiště. Ale i zde bylo o víkendu zcela plno, na parkování se opět čekalo i desítky minut. Lepší to bylo u menších obchodních center na východě města, respektive v Heidenau a Pirně, které jsou blíž k českým hranicím.