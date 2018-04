Předpovědi počasí budou přesnější

Dosud byli čeští meteorologové schopni předpovídat počasí s šedesátiprocentní pravděpodobností na tři až pět dnů. Dnes se však Česká republika stává přidruženým členem Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí v britském Readingu, a to by mělo umožnit předpovídat počasí v tuzemsku s šedesátiprocentní pravděpodobností na deset dnů. "Pracoviště má velmi drahou výpočetní techniku, speciální modely a pracují v ní špičkoví odborníci," řekl náměstek Českého hydrometeorologického ústavu Marian Wolek.

Evropské centrum je mezivládní organizace, která pracuje na komerční bázi a informace poskytuje za poměrně vysoký finanční poplatek. Smlouva o spolupráci s naší zemí je již podepsaná a v současné době se dokončují telekomunikační spoje mezi Readingem a Českým hydrometeorologickým ústavem. "Informace z Readingu využívají všechny státy Evropské unie, ale i Chorvatsko, Slovinsko a zhruba dva roky Maďarsko," uvedl Wolek.

Přesnější předpovědi na deset dnů by se podle meteorologů měly začít pravidelně objevovat v srpnu a v září. "Musíme se ještě naučit s některými materiály pracovat," vysvětlil Wolek. Dodal, že některé informace z Readingu si meteorologové vyžádali již minulý týden, kdy na některých místech země hrozilo vylití řek z koryt.

Jaké bude počasí je stále jedna z nečastějších otázek a tak zpřesnění informací je pro mnohé lidi vítaným dárkem. "To víte, že by to bylo skvělé. Kdybychom týden dopředu věděli, že přijde strašně moc srážek, mohli bychom snížit hladinu některých vodních nádrží a uvolnit retenční prostor," říká například Václav Košacký z Povodí Moravy. Upozornil však, že ne všude mohou správci toků hospodařit s vodou. "Může se to však využít v povodí Odry a hodně přehrad je i v povodí Dyje," dodal.

Zemědělcům přesnější předpověď může třeba usnadnit rozhodování, kdy začnou dělat senáže a sena. "Na takové práce se nám hodí výhled nejméně na pět dnů," říká agronom a. s. Mespol Medlov Josef Smyčka. Pěstitelé si podle počasí také mohou vybrat, zda začnou dříve sklízet ječmen nebo pšenici. "Na počasí jsme hodně závislí a každé zpřesnění předpovědi samozřejmě vítáme," dodal.

Stavebníci potřebují naplánovat opravu střechy tak, aby jim do ní nepršelo. Ovšem ještě důležitější je pro ně počasí v zimě. "Když je v létě dvacet nebo třicet stupňů, to už takovou roli nehraje, pokud však v zimě klesají teploty pod bod mrazu, může nám to hodně zkomplikovat život. Kdybychom věděli, jak se počasí bude vyvíjet, mohli bychom si práci lépe zorganizovat," říká Bronislav Novotný z olomoucké stavební firmy Gemo.

Předčasný optimismus, že počasí už nezaskočí, však není na místě. "Při mých šedinách bych na to příliš nespoléhal. V současnosti jsou změny počasí tak náhlé," říká například Václav Košacký z Povodí Moravy, které s meteorology úzce spolupracuje. Ovšem i oni sami upozorňují, že šedesátiprocentní pravděpodobnost není v žádném případě stoprocentní jistota.