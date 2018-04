Předpovědi nevyšly: Paříž dál stojí

12:31 , aktualizováno 12:31

Tak jim to zase nevyšlo. Co a komu? Předpovědi, co všechno čeká svět v roce 2000, astrologům a vědmám. Paříž stále ještě stojí, Steffi Grafová není těhotná a Michael Schumacher se přece jen stal mistrem světa ve formuli jedna. Takové jsou závěry ze semináře Fórum paravědy, který se konal na konci roku v Sanhausu u Heidelbergu. Astrologové na něm zkoumali dvaadvacet předpovědí, učiněných na počátku právě uplynulého roku. Jak sdělil internetovému vydání rakouského deníku Der Standard sociolog Edgar Wunder (jehož jméno v češtině znamená zázrak), který setkání předsedal, žádná z nich nepřinesla nic, co by se dalo označit jako naplněné.