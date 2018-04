Přednost mají při úpravě kratší běžecké okruhy

Téměř tři sta padesát kilometrů vyznačených běžeckých tras nejrozmanitějšími terény čeká na návštěvníky Šumavy. Necelá polovina z nich se letos bude pravidelně strojově upravovat. Na Šumavě si přijdou na své téměř všichni - nároční sportovci i příležitostní vyznavači běžek. Západní část v oblasti Železnorudska uspokojí především ty vyznavače běžeckého lyžování, kteří vyhledávají větší převýšení. Méně zdatným lyžařům se zase spíše bude líbit jižní část centrální Šumavy, která není tolik členitá. Po celé Šumavě přitom lze vybrat kratší i delší varianty okruhů. Pokud se člověk cítí na zdolání několika desítek kilometrů, musí počítat s tím, že se dostane do míst, jež nebudou strojově upravena. Bez problémů je možné na čtyřech místech přejet do sousedního Německa či Rakouska, kde běžecké trasy navazují na tuzemské. "Oficiálně začíná sezona v polovině prosince. Od té doby by se měly stopy pravidelně udržovat. Pokud napadne dostatek sněhu dříve, je možné, že i s jejich úpravou se začne před zmíněným datem," říká mluvčí Národního parku Šumava Zdeněk Kantořík. Na Šumavě se letos budou upravovat spíše kratší běžecké trasy. "Vycházíme ze zájmu běžkařů i zkušeností v bavorském národním parku, kde se běžky těší velkému zájmu. Devadesát procent lidí někde zaparkuje a pak najede na okruh. Lidé nechtějí absolvovat dlouhé trasy a stejnou cestou se vracet zpět k autu. Preferují kratší okruhy v okolí obcí," vysvětluje Kantořík, proč většinu upravovaných stop tvoří okruhy v délce od deseti do dvaceti kilometrů. "Samozřejmě, že lidé mohou ujet i mnohem delší trasu, kterou například znají z letní túry, ale musí počítat s tím, že stopa nebude strojově projetá. Náklady na údržbu takových tras jsou obrovské," vysvětluje mluvčí správy národního parku. Peníze letos budou hrát velkou roli v tom, jak často správci trasy budou strojově upravovat. Za příznivého počasí se dosud upravovaly obvykle dvakrát týdně - v úterý a v pátek či v sobotu ráno. "Obce v tuto chvíli peníze na úpravu běžeckých stop intenzivně shánějí. Obracejí se na podnikatele i na příslušné krajské úřady. Bohužel, loni kdy poprvé dostaly peníze z Evropské unie a financí na úpravu stop měly dost, nevyšlo počasí. Bylo málo sněhu a zbylé peníze musely vrátit," říká Zbyněk Pavlásek ze správy šumavského národního parku. Sto tisíc korun dá letos obcím národní park, stejnou částkou přispěje Plzeňský kraj. Tyto peníze však budou stačit jen na část sezony. "Pokud obce budou mít peněz málo, v některých oblastech se může stát, že se stopy upraví jen jednou týdně před víkendem," připravuje návštěvníky na horší alternativu Zbyněk Pavlásek.