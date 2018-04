Před zimní sezonou ve Francii

Francouzské hory se staly v posledních letech oblíbeným místem i pro tisíce českých turistů, kterých sem přijíždí čím dál více. Podívejme se na hlavní důvody tohoto zájmu.Novinky letošní zimy Ve Val Thorens je připravován speciální »Boarder Week« od 11. do 17. prosince, který nabídne návštěvníkům vedle závodů pro veřejnost na všech typech prken i rockové koncerty, půjčování a testování prken předních výrobců a řadu dalších doprovodných akcí. V Tignes budou dvě nové sedačkové lanovky z Tignes do Lavachet. V Les Arcs můžete čekat novou šestimístní kabinku z Arc 2000. Chamonix nabídne další lyžařský vlek ve Flégeres a La Clusaz novou šestnáctimístní kabinkovou lanovku La Combe du Fernuy. Courchevel připravil kabinkovou lanovka Jardin Alpin.Všechna střediska leží ve vzdálenosti kolem 1150 kilometrů z Prahy. Doporučená trasa: Rozvadov, Norimberk, Heilbron, Karlsruhe, Basilej, Bern, Ženeva a dále do středisek. Na posledních dvacet kilometrů cesty je nutno mít s sebou sněhové řetězy. Zde jsou tři příklady možnosti dopravy do francouzských zimních středisek.Autobus: Do většiny středisek pořádají autobusové zájezdy naše cestovní kanceláře. Cesta trvá přibližně šestnáct hodin. Existuje také autobusová linka z Prahy do větších středisek. Cena zpáteční jízdenky je 2100 Kč.Auto: Doporučená trasa vede přes Německo a Švýcarsko po dálnicích. Na území Francie není nutno dálnice používat a celkem se dá cesta ujet za 12 až 14 hodin. Na území Švýcarska je třeba mít dálniční známku (40 franků). Při použití francouzské dálnice je poplatek 0,5 franků za kilometr.Letadlo: Nejbližší letiště pro francouzská střediska je v Ženevě, odkud jezdí autobusy přímo do jednotlivých oblastí. Jedna z českých cestovních kanceláří pořádá zájezdy s leteckou dopravou do Grenoblu a další transport do středisek je pak autobusem.Nejkomplexnější informace získáte z internetu na adrese: www.skifrance.fr. Na těchto stránkách je popsána většina středisek, jejich vybavenost, spojení na rezervační centrály, aktuální nabídky a ceny. Samozřejmostí je přehled a předpověď počasí, stav sněhu.Ve všech střediscích jsou rezervační centrály, kde si každý může rezervovat a zaplatit svůj pobyt. V rezervační centrále u nás nejpopulárnějšího střediska Val Thorens v oblasti Tři údolí je zaměstnána i česká operátorka Eva Haryková. Je možné se obrátit i na naše cestovní kanceláře, které francouzská střediska nabízejí.V každém středisku je bohatě vybavená turistická informační kancelář (Office de tourisme), kde je možno obdržet veškerý informační materiál, lyžařské mapy a aktuální informace. Některá střediska vydala své brožury i v češtině. Většinu z těchto materiálů a další informace můžete získat i v informačním centru francouzských lyžařských středisek Ski in France, Náměstí hrdinů 16, 14 000 Praha 4, telefon: 02/61218737, fax: 02/61218736, e-mail: skol@ms.easynet.cz. Otevírací doba je v pondělí až pátek od 10 do 18 hodin. Na této adrese také můžete získat informační brožuru Rendez-vous 2000, která je přehledem stovky největších francouzských středisek.V přehledu vybraných míst uvádíme jméno střediska, počet lanovek, počet sjezdovek a cenu permanentky na šest dní: Tři údolí Val Thorens, 30, 54, 855 franků. Méribel, 57, 73, 920 franků. Courchevel, 67, 10, 920 franků. Espace Killy,Val d'Isere, 50 51, 1047 franků. Tignes, 47, 65, 890 franků. Alpe d'Huez, 85, 108, 1030 franků. Megeve, 80, 125, 880 franků. Les 2 Alpes, 61, 76, 928 franků. Les Arcs, 76, 117, 1040 franků. La Plagne, 110, 123, 1045 franků. Chamonix, 49, 69, 984 franků. Valmorel, 37, 56, 854 franků.