Před zimní sezonou v Rakousku

* sezona trvá díky klimatickým podmínkám na mnoha místech poměrně dlouho.A co můžete očekávat v Rakousku v letošní zimní sezoně? Připravili jsme pro vás informace,které by se mohly každému, kdo do této země letos v zimě pojede, hodit.Zajímavé je především lanovkové propojení dvou významných oblastí. Byla například propojena tři dosud samostatná známá střediska - Fiss, Ladis a Serfaus. V nové sezoně je spojí pět nových lanovek a lyžovat se zde bude na jednu permanentku. Zdejší oblasti se říká »nejkrásnější sluneční terasa Tyrolska« a dobré podmínky pro zimní sporty zde návštěvníci naleznou až do výšky 2684 metrů nad mořem. Ještě větší očekávání ovšem vzbuzuje propojení oblastí Zell am Ziller, Königsleiten a Gerlos. Zillertálský superskipas tak umožní lyžovat na více než 400 kilometrech sjezdovek (a to je skutečně unikátní i v celosvětovém měřítku) v deseti střediscích a navíc i na ledovci Hintertux. Lyžování v tomto nově propojeném regionu se tak má stát jedním z vůbec nejlepších a nejzajímavějších v celém Rakousku. Uvidíme však, jak na novinky budou reagovat první návštěvníci. Velkou modernizací ovšem prošla před novou sezonou nejenom střediska v Tyrolsku. Salcburský Obertauern se díky novým lanovkám spojí i s odlehlejšími penziony, které zde nabízejí služby. Lyžařská houpačka Hochkönig zase nahradila své vleky sedačkovými lanovkami. Další modernizací však prošlo i dnes populární středisko Amadé. Po loňských neštěstích se objeví nové a dokonalejší protilavinové systémy i ve střediscích Vorarlberska.Právě loňská zima byla na velká neštěstí způsobená lavinami v Rakousku bohužel dost bohatá. Mimořádně opatrní by proto i letos měli být především skialpinisté, kteří se vydávají na jízdy mimo vyznačené tratě,kde k pádu lavin může dojít. V případě lavinového nebezpečí získáte informace ihned v každém středisku, i v penzionech a hotelech, kde budete bydlet a také na internetu na adrese < www.lawine.at>.Od 1. července 1999 je v Rakousku zakázáno při jízdě za volantem používat mobilní telefony. Kdo bez tohoto způsobu komunikace nevydrží, tak ať si pořídí celou autosadu k mobilnímu telefonu nebo alespoň sluchátko (hands-free). Děti do dvanácti let nebo menší než 150 centimetrů se smí v automobilech přepravovat pouze v dětských sedačkách. V zimních měsících patří do povinné výbavy sněhové řetězy, policie je při kontrolách často vyžaduje. Pokud nebudete mít na vozidle nálepku CZ, tak můžete zaplatit pokutu ve výši 100 až 300 šilinků. Řidiči mají mít pojištění auta na zahraniční cestu, tedy takzvanou zelenou kartu. Jezdit na dálnicích se smí jenom se známkou (vignette). Na deset dnů stojí 70 šilinků, na dva měsíce 150 a na celý rok 550 šilinků. Pokuta, když známku nemáte, činí 1100 šilinků.Osobní automobily: v obci: 50 kilometrů v hodině, mimo obec: 100, silnice pro motorová vozidla: 100-120, dálnice: 130. Autobusy: v obci: 50 kilometrů v hodině, mimo obec: 80, dálnice: 80-100.Prakticky ve všech zimních střediscích v Rakousku jsou informační střediska, kde vám sdělí nejrůznější novinky, dají vám propagační materiály, mapky tratí a mnoho dalších užitečných věcí. Pokud budete mít čas, tak je rozhodně navštivte. Některé materiály zde mají již i v češtině. Jestli ovšem chcete znát více podrobností o zimní sezoně v Rakousku již teď, můžete se obrátit na Informační centrum pro dovolené v Rakousku, Österreich Werbung, Krakovská 7, 111 21 Praha 1, telefon: 02/22211282, fax: 02/22210256, e-mail: oewprag@dovolena-vrakousku.cz. Otevřeno zde mají v pondělí až čtvrtek od 9,00 do 17,00 a v pátek od 8,00 do 14,00 hodin. Informace,rady a materiály zde poskytují zdarma. O Rakousku najdete také na internetu mnoho různých adres. Na adrese www.austria-tourism.at jsou také texty v češtině. Pro nastávající sezonu je v angličtině a němčině na této adrese i aktuální přehled zimních středisek a lyžařských oblastí. Ten obsahuje kontakty na místní turistické informační kanceláře a další podrobnosti o jednotlivých místech. Celkem je zde ke zhlédnutí až 800 zimních středisek v 76 regionech.