Před zimní sezonou v Itálii

Přestože nejvíce českých turistů jezdí za zimními sporty (pokud se už rozhodli pro zahraniční hory) do Rakouska a pak do Francie, stále více jich v posledních letech volí i Itálii. Většinou míří do oblasti Trentino, kde jich jenom loňskou zimu bylo téměř 12 000. Jaké jsou však hlavní důvody,proč si zvolit právě Trentino? Podívejme se na ně.A co můžete očekávat v Itálii, především v oblasti Trentino, v letošní zimní sezoně? Připravili jsme pro vás informace, které by se mohly hodit každému, kdo do tohoto regionu letos v zimě pojede.V Trentinu nastoupil již před lety nový trend a počet lanovek a vleků se postupně snižuje. Mají však větší přepravní kapacitu. Tuto sezonu zde bude tedy v provozu 288 vleků a lanovek s kapacitou 320 000 lidí za hodinu. Sjezdovky mají celkovou délku 600 kilometrů. Dále je k dispozici 480 kilometrů běžeckých tratí, 1200 lyžařských instruktorů a 70 učitelů snowboardu. Celkem je pro ubytování připraveno 436 000 lůžek.Do Trentina se dostanete, když pojede Rakouskem směrem na Brennerský průsmyk. Například vzdálenost z Prahy do Trenta (správní centrum oblasti) po silnici je necelých 720 kilometrů. V okolí Trenta jsou tři mezinárodní letiště, to nejbližší je ve Veroně.Přestože ceny v Itálii se v poslední době nijak dramaticky nemění, je možné, že k posunům může dojít. Proto je zapotřebí uváděné ceny brát v tomto případě jako orientační, i když jejich přesnost je poměrně velká. Za 1000 italských lir se minulý týden platilo kolem devatenácti českých korun.Skipasy: Na jeden den od 38 000 do 47 000 lir, na šest dnů od 190 000 do 236 000 lir, na celou sezonu od 524 000 do 715 000 lir.Ubytování v hotelech na jeden týden a jednu osobu: Dvouhvězdičkový hotel od 417 000 do 464 000 lir,tříhvězdičkový od 552 000 do 694 000 lir,čtyřhvězdičkový od 876 000 do 1 016 000 lir.Ubytování v apartmánech na jeden týden: Byt, kde jsou čtyři postele, stojí od 550 000 do 796 000 lir, se šesti postelemi od 673 000 do 997 000 lir, byt s osmi postelemi od 768 000 do 1 068 000 lir.Půjčování výstroje: Sjezdové lyže a boty na jeden den od 18 000 do 23 000 lir, na šest dnů od 50 000 do 65 000. Snowboard za den od 22 000 do 25 000, za šest dnů od 60 000 do 90 000 lir. Běžky a boty za jeden den od 15 000 do 18 000, na šest dnů od 35 000 do 40 000 lir.Jídlo a pití v denním baru: Káva: 1500 - 1800 lir, dort, závin či koláč: 3500 - 5000, sendvič se sýrem nebo šunkou: 4000 - 5000, coca-cola: 3000, pivo: 3500, víno značkové: 2000, grappa: 3000 - 4000 lir.Jídlo a pití v pizzerii: Pizza podle typu od 8000 do 14 000 lir,velké pivo: 5000, malé pivo: 2700 - 3500, litr domácího vína: 6000 - 6500, značkové víno 0,7 litru: 12 000 až 16 000, coca-cola: 2500 až 3500.Diskotéka: Vstupné od 15 000 do 20 000 lir,alkoholický nápoj: 12 000 až 14 000, nealko: 8000 - 10 000.Šestidenní kurz (dvě hodiny denně) stojí od 90 000 do 120 000 lir. Cena za den dítěte v lyžařské školce se pohybuje od 40 000 do 75 000.Pokud chcete vědět, jaké počasí panuje v místě, kam pojedete v Trentinu za zimními sporty,tak k tomuto účelu slouží speciální kamery umístěné ve střediscích. Obrázky ze sjezdovek tak můžete vidět přímo v Trentinu v lokálním televizním vysílání (od 8,00 do 9,30 a pak krátce po poledni). Monitorována jsou tato střediska: Moena, Vigo di Fassa, Canazei, Madonna di Campiglio, Pinzolo, San Martino di Castrozza, Folgarida, Marilleva, Pejo, Monte Bondone, Andalo, Val di Fiemme-Obereggen, Folgaria a Passo Tonale. Tyto informace jsou i na internetu, adresa je to však složitá a nesmírně dlouhá: http://www.provincia.tn.it/apt/ new apt/pages/uk/inverno/panorama_camera.htmTuristické informační kanceláře jsou ve všech důležitých střediscích. Ty vám poskytnou všemožné rady, brožurky či mapky. Je dobré je navštívit vždy hned na začátku vašeho pobytu. Pokud ovšem nehodláte čekat na zprávy až v Itálii, můžete je získat i v České republice. Stačí, když si zavoláte či napíšete do Informačního turistického centra Trentino, Trojská 13a, 182 21 Praha 8, telefon: 02/90058244, 90058395, fax: 02/8573328, e-mail: trentino.info@bon.cz. V tomto středisku můžete získat všemožné informace a rady. Na příklad na hlavní turistickou kancelář oblasti, která je ve správním centru Trento, je toto spojení: APTdi Trento, Via Alfieri 4, 381 00 Trento, Itálie,telefon: 00461/983880, fax: 00461/984508, e-mail: informazioni@apt.trento.it, internet: http://www.apt.trento.it V podstatě také všechna střediska mají své stránky i na internetu. Například společná adresa pro známá střediska Madonna di Campiglio, Pinzolo a Val Rendena je: www.campiglio.net Mnoho dalších informací poskytnou samozřejmě i české cestovní kanceláře, které sem pořádají zájezdy.