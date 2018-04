Před Vánoci do Thajska: víme, jak ušetřit tisíce

Nejlevnější Thajsko - nebuďte zklamaní Drtivá většina nejlevnějších zájezdů do Thajska, a to od českých i německých cestovek, směřuje do míst na břehu Thajského zálivu. Destinace na jihovýchod a jihozápad od Bangkoku jsou dostupné autobusem, z Bangkoku se do nich běžně nelétá. I proto jsou ceny zájezdů na tato místa nižší než v případě ostrovů a dalších destinací na jihu a východě země. Nejčastěji jsou nabízeny lokality okolo města Pattaya vzdáleného necelých 200 kilometrů od Bangkoku. Kdo čeká tyrkysové pláže a pohledné turistické středisko, tak ať do Pattaye rozhodně nejezdí. Pláže jsou většinou špinavé, na pobřeží stojí jedna výšková budova vedle druhé a samotné město je zajímavé opravdu jenom uličkami lásky. Příliš zajímavé není ani blízké okolí, snad jen příznivci golfu budou spokojeni. Pohlednější krajinu a klidnější prostředí nabízejí města Hua Hin a Cha-am ležící na jihozápad od Bangkoku. Velká část zdejších hotelů ale leží zcela mimo, takzvaně na konci světa. Ani zde rozhodně nelze ve většině případů pláže považovat za ty, o kterých sníme při prohlížení katalogů. V každém případě doporučujeme, pokud to cestovní kancelář nabízí, nechat si na konci pobytu dva až tři dny na Bangkok. Především německé kanceláře tyto kombinované pobyty nabízí. Vedle památek v Bangkoku i dobře nakoupíte. Další zajímavé nákupy značkového zboží hledejte v outletových centrech podél dálnic. Především v oblasti Thajského zálivu je najdete u každého většího města. Před Vánoci tak můžete elegantně vyřešit problém se sháněním dárků. Jen pozor na hmotnost zavazadel, v drtivé většině lze mít jen 20 kilogramů!