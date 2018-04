Bezstarostná jízda napříč minulostí. Legendární Route 66 slaví 90 let

Jak se jezdí po Route 66? Cestovatel Ondřej Mach projel celou historickou trasu autem. "Chcete-li se na Route 66 vydat a užít si cestu, naplánujte si aspoň dva týdny, tři jsou naprosto ideální. Spěch hodíte za hlavu, zastavíte si, kde vás napadne, a necháte se okouzlit Amerikou. Stojí to za to." "Ve většině států je Route 66 stále vyznačena cedulemi „Historic Route – US 66“ se jménem příslušného státu. Jízda podle cedulí je snadná, ale nezavede vás na nejzajímavější místa. Trasa Route 66 se během let měnila a značení si zkrátka vybralo tu nejjednodušší trasu." "Díky nadšencům a pamětníkům si ale můžete koupit velmi podrobného průvodce, který vás povede skutečně zatáčku od zatáčky a na místech, kde se jednotlivé historické trasy větví, vám dá na výběr." "Na polních cestách vám z traktoru zamávají farmáři, u pump vás osloví místní, aby se poptali, jak se vám v Americe líbí, a hlavně aby okoukli cizince. Vy můžete vypnout. Vyjma počátečního bodu v Chicagu jsme neměli rezervované ubytování, ráno jsme vyjížděli a netušili, kde budeme spát, přesto nikdy nebyl problém se dobře vyspat a najíst." "Díky skvělému průvodci jsme se nejen dozvěděli zajímavá fakta o Route 66 a o tom, co je na ní k vidění, ale našli jsme i legendární občerstvovací podniky, jako je třeba Roadkill Cafe s velmi zajímavým jídelníčkem." "Znáte písničku Eagles „Take it easy“: „Standin‘ on the corner in Winslow, Arizona...“ (Postávám na rohu ve Winslow v Arizoně)? Máte možnost právě na tom rohu postát. Zastavte se v „Kardanové lhotě“ z filmu Auta a třeba se vyfoťte s hasičským autem, které jakoby vyjelo z filmového plátna. Během cesty jsem četl Hrozny hněvu od Steinbecka, což zajímavě dokreslovalo atmosféru."