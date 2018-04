Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat

může se hodit Jak se tam dostat Skupině alespoň dvou lidí se vyplatí cestovat do Rumunska vlakem přes Budapešť, zpáteční otevřená jízdenka z Brna nepřesáhne na osobu 2000 Kč (při větším počtu lidí se ceny snižují). Úroveň rumunských vlaků, zejména rychlíků, se výrazně zlepšila. Vlakové spoje z ČR najdete na jizdnirady.idnes.cz. Výhodnými nástupními místy do Rodny jsou města Vatra Dornei (na východě) nebo Viseu de Jos (na západě), odkud do nitra hor jezdí autobusy (např. do Borşi, na sedlo Prislop). Obavy není třeba mít ani z cesty vlastním vozem, případné hlídání zaparkovaného auta lze snadno za drobnou úplatu domluvit s místními domorodci. Poznatky z Rodny s ohledem na poměry v jiných rumunských horách * výborné značení,

* dobrý stav turistických stezek

* za dobrého počasí nenáročný a orientačně bezproblémový vysokohorský terén

* málo ovcí a dotěrných psů (pase se hlavně v údolích)

* nezištní, ochotní a přátelští domorodci Mapa Osvědčila se nám mapa 1 : 50 000 Munţii Rodnei od budapešťského nakladatelství Dimap (2008) zakoupená za 169 Kč v Brně. Mapy © Google