Čtyři dny parádní samoty. Rakouské pohoří Gleinalpe mají Češi na dosah

Horský masiv Gleinalpe (též Gleialm), součást větší horské skupiny Lavanttalských Alp, se rozkládá ve středu rakouské spolkové země Štýrsko (Steiermark). Délka pohoří činí asi 50 kilometrů, nejvyšším bodem je vrch Lenzmoarkogel (1 991 m n. m.). K severu a východu spadají stráně Gleinalpe poměrně strmě do údolí řeky Mur. Jižní svahy, klesající do kotliny kolem Grazu, jsou pozvolnější. Informace

Popsaný přechod vychází z dopravy vlakem do/z Knittelfeldu, respektive Leobenu. Obě města leží na hlavní železnici v údolí řeky Mur a jsou vlakem snadno dosažitelná z Česka. Cesta jedním směrem trvá z Prahy 6,5 hodiny, z Brna jen 4 hodiny. Typická jízdenka jedním směrem při nákupu předem na webu (www.cd.cz) stojí 662 / 386 CZK. Pokud se rozhodnete pro cestu autem, není samozřejmě problém zaparkovat v Leobenu a do Knittelfeldu dojet po kolejích.