Víkendový přechod Jeseníků a nejvýše položený nocleh v Česku

Jak se tam dostat

TAM V SOBOTU ráno na Ramzovou některým z rychlíků, které přijíždějí v 8:41 (od Olomouce), 9:19 (od Ostravy a Opavy), 9:41 (od Brna), 10:41 (od Zábřehu). Momentálně je na trati výluka a dopravu mezi Zábřehem a Jeseníkem obstarávají autobusy.

ZPĚT V NEDĚLI ze sedla Skřítek odjíždějí autobusy ve 12:04 (do Šumperka), 12:45 (do Bruntálu a Ostravy), 15:02 (do Bruntálu Ostravy), 17:03 (do Šumperka), 18:15 (do Bruntálu a Ostravy)

Itinerář trasy

Šerák – Keprník 1,5 km – Vozka 4 km – Vřesová studánka 7 km – Červenohorské sedlo 10 km – Švýcárna 16 km – Praděd 19,5 km – Ovčárna 23 km – Jelení studánka 29 km – Skřítek 35 km.