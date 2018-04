Parádní výlet v Alpách: přes hřeben Hochschwabu

Poměrně snadno dostupné pohoří Hochschwab na východě Štýrska je atraktivním cílem pro středně náročný horský přechod třeba na prodloužený víkend. Užijete si tu čistou horskou přírodu, báječné výhledy a přespat můžete na jedné z nejpozoruhodnějších chat v Alpách. A vedle občasných výletníků vám budou společnost dělat hlavně svišti a kamzíci.

Ze sedla vzhůru na hřeben

Hochschwab tvoří výrazný vápencový hřeben položený asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně. K severu spadá strmě do divokého údolí Salzy, jižní svahy Hochschwabu, které se sklánějí do povodí řeky Mury (Mur) jsou o něco pozvolnější.

Za hlavní přístupovou cestu do pohoří platí silnice směřující ze slavného poutního místa Mariazell k jihu do Grazu, která se dotýká východního cípu horstva v průsmyku Seeberg (1 246 m n. m.). Právě zde, na parkovišti u restaurace, doporučujeme zaparkovat auto, hodit kletr na záda a vyrazit vzhůru.

Z několika značených cest vycházejících z průsmyku si vyberte trasu č. 855 směřující k severozápadu. Stoupá nejprve mírně lesem, asi po hodině se však pěšina zúží na minimum a hlavně nabere na strmosti. Při výstupu mezi kosodřevinou budete dokonce občas potřebovat i ruce.

Na hřebeni Aflenzer Staritzen

Hned na úvod jde o nejnamáhavější úsek celého okruhu, je to však mnohem lepší než tudy sestupovat dolů. Výstup na hřeben Aflenzer Staritzen, do výšky 1 750 m n. m., trvá asi dvě hodiny. Pak už bude všechno veselejší. Další pokračování trasy k chatě Schiestlhaus totiž vede po nádherném bezlesém hřebeni poskytujícím daleké rozhledy na všechny strany.

I stoupání (místy i klesání) jsou jen mírná. Provázet vás budou občasné skalky, a protože celé pohoří je budované z vápenců, tak za suchého počasí není nikde možnost načerpat vodu.

Hřebenová trasa má číslo 853 a první výraznější vrchol, na který narazíte, nese jméno Krautgarten Kogel (1 988 m n. m.). Pak se cesta dlouho drží dvoutisícové vrstevnice, později musíte ještě projít hlubokou, nádhernou krasovou depresi Ochsenreichkar, a teprve potom začne dlouhé, byť mírné závěrečné stoupání k chatě Schiestelhaus. A jste v cíli první etapy, která, podle kondice, představuje asi šest hodin pochodu a každopádně víc než kilometr převýšení.

Pohled z vrcholu Hochschwab na plošinu s chatou Schiestlhaus

Pasivní chata pod vrcholem

Chata Schiestlhaus leží ve výšce 2 154 m n. m., na krátký dohled od nejvyššího bodu pohoří, vrcholu Hochschwab (2 277 m n. m.). Mohutný vrcholový kříž na Hochschwabu je lákavým cílem večerního výstupu "nalehko". Sledovat odtud slunce, jak zapadá mezi horské hřebeny Východních Alp, je zážitkem, který z paměti dlouho nevymizí.

Velmi zajímavá je ovšem i chata samotná, jde totiž o jednu z prvních tzv. pasivních (energeticky neutrálních) staveb ve vysokohorském prostředí vůbec. Schiestlhaus byl otevřen v roce 2005 v místě, kde stávala starší, klasická stavba z konce 19. století.

Při stavbě nové chaty bylo vše podřízeno co nejmenší spotřebě energie. S ohledem na izolaci spočívá dřevěná konstrukce na mohutném betonovém soklu, elektřinu generují solární panely, úzkostlivě se využívá odpadní teplo (například z kuchyně) a zdrojem vody jsou výhradně atmosférické srážky, sbírané do obří nádrže. I proto v chatě nenajdete sprchy a na umývárnách teče voda jen "čůrkem". Chata, mající zvenku podobu kvádru se zkosenou střechou, musela být konstruována tak, aby mohla fungovat i za extrémně nízkých teplot a vydržela vítr až 200 km/h.

Po zajištěné cestě

Druhý den se nabízí udělat ze Schiestlhausu středně náročný okruh s návratem na chatu. Na tomto kolečku neztratíte příliš mnoho metrů a přitom absolvujete lehký klettersteig, tedy zajištěnou cestu. Stačí vám stačí malý batoh, hlavní zavazadlo je možné nechat na chatě. Od Schiestlhausu sledujte značenou trasu č. 801 (805), která vás asi po půlhodině přivede k plechové útulně Fleischer Biwak (2 150 m n. m.). Představuje alternativní možnost přespání v případě, že byste nechtěli utrácet za nocleh na Schiestlhausu, ovšem kapacita bivaku je minimální a není tu vůbec žádné zázemí.

Zajištěná cesta G’Hackte

Kousek od Fleischer Biwak končí lehká zajištěná cesta G'hackte, kterou budete sestupovat k prameni G'hackte Brunn. Sestup po takovém klettersteigu sice bývá méně příjemný než výstup, tady však není třeba se ničeho obávat, protože jde o nejlehčí kategorii a železné schody jištěné lany zvládne opravdu každý.

U pramene se dejte po cestě č. 851 k východu, která prochází obrovskou depresí pod jižními svahy Hochschwabu, jde nepochybně o jeden z nejzajímavějších úseků celé trasy. Na dalším rozcestí (1 750 m n. m.) vás pak směrovky navigují vlevo do stoupání zpět na hřeben a k Schiestlhausu. Kopec je to sice vytrvalý, ale nepříliš prudký, a zpět do cíle byste měli dojít asi za půldruhé hodinky.

Krasovým údolím zpět do civilizace

Návrat do údolí znamená prakticky celodenní sestup po trase č. 801, klesání je však navzdory značnému převýšení téměř stále mírné a ani při těžším kletru nepředstavuje zásadní nápor na nohy. Ze Schiestlhausu sledujte značení k chatě Voisthalerhütte, přibližně hodinku půjdete v protisměru po trase předchozího dne.

Turistická trasa pod chatou Voisthalerhütte

Voisthalerhütte poskytuje občerstvení a končí u ní také nákladní lanovka z údolí. Za chatou následuje kousek prudšího sestupu do impozantního polje, velké krasové deprese, na jejímž dně se obvykle až do počátku léta drží voda. Brzy poté, co překonáte vzdálenější okraj polje, cesta definitivně sestoupí do pásma lesa, a pak budou před vámi ještě víc než dvě hodiny pochodu až k silnici u osady Seewiesen.

Závěr cesty vede mezi pastvinami a můžete se kochat pohledy na strmé jižní stěny hřebene Aflenzer Staritzen, po kterém jste před dvěma dny putovali. Ze Seewiesenu (970 m n. m.) zbývá zpět k autu do sedla Seeberg ještě asi 45 minut strmého výstupu . Stačí však, když tuto závěrečnou část celého okruhu podstoupí nalehko jeden vylosovaný člen výpravy, zatímco ostatní počkají na auto v hospodě u zaslouženého piva...

Pro přístup do oblasti Hochschwabu budete potřebovat automobil a snazší je to z Moravy: cesta z Brna přes Vídeň a Semmering měří asi 280 kilometrů a ujedete ji za tři a půl hodiny. Z Prahy najedete o sto kilometrů víc po pomalejších silnicích přes Třeboň, Zwettl a Mariazell.

