Přebuz touží otevřít stezku do Německa

Má stát za každou cenu přísně střežit nedotknutelnost národních přírodních rezervací? Tato otázka hýbe Přebuzí na Sokolovsku. Radnice obce se sedmdesáti obyvateli bombarduje úřady žádostmi, aby v Krušných horách trvale povolily otevření dalšího hraničního přechodu pro pěší, který by Přebuz spojil s deset kilometrů vzdáleným Carlsfeldem v Německu. Ministerstvo životního prostředí návrh už několikrát zamítlo. Obává se, že by turistický ruch poškodil citlivou flóru a faunu v přírodních rezervacích, které Přebuz obklopují. "Hranice nejbližšího chráněného území Velké jeřábí jezero by byla nejméně šest set metrů daleko od stezky vedoucí k přechodu. V okolí je neschůdný terén, turista by neměl šanci z cesty uhnout," tvrdí starostka Přebuzi Květa Vaňkátová. Je ochotna přistoupit na případné podmínky orgánů životního prostředí: nepovolit podél stezky stánkový prodej, vyznačit trasu, umístit varovné tabule a odpadkové koše, mít přehled o počtu turistů. "Okresní úřad se o tom ale s námi nechce příliš bavit," podotkla Vaňkátová. Podle vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Sokolově Elišky Vršecké je přebuzská lokalita velmi cenná. Bažiny jsou domovem několika ohrožených živočišných druhů, například tetřívka obecného. "Nechtěla jsem, aby vznikly spory. Proto si referát nechal od nezávislých odborníků zpracovat analýzu, která říká, že náhlé zvýšení turistického ruchu s obvyklými negativními jevy by oblast jednoznačně znehodnotilo," řekla Vršecká. A ministerstvo životního prostředí se doporučením zatím řídí. Úřady se však nevyhnuly zmatkům. Ministerstvo vnitra bez vědomí okresního úřadu povolilo dočasné otevření přechodu - ovšem pouze do dubna. To obci nestačí. Starostka si však představuje ochranu přírody jinak. "Samozřejmě, že v parku je co střežit. Za určitých podmínek by ale měl být pro veřejnost přístupný například po naučných stezkách. Pokud stát nechce, aby se na rašeliništní plochy chodilo, ať je obežene vysokým plotem," navrhuje ironicky Vaňkátová. Diví se přitom, že podnik spravující lesy beztrestně opravoval cesty v bezprostřední blízkosti chráněného území s pomocí těžké techniky. Ministerstvo zatím vyčkává a argumentuje také tím, že v budoucnu se jednotlivé národní přírodní parky v okolí Přebuzi spojí a stanou se součástí mezinárodně chráněné lokality ptačí fauny. Dvě třetiny Velkého jeřábího jezera totiž leží na německé straně. "K tomu nikdy souhlas nedáme. Orgány životního prostředí nás ve všem omezují už nyní," tvrdí starostka. Okresní úřad nechápe, proč obec tak bojuje a co tolik cenného by otevření hraničního přechodu Přebuzi přineslo. Vaňkátová totiž nepředpokládá, že se z Carlsfeldu povalí do vesnice deset kilometrů lesem davy německých turistů na párek a pivo. "Lidé by ale postupně začali Přebuz objevovat. V bývalé škole, která má být opravena, by mohla být restaurace. Větší obrat by měla i místní prodejna," míní starostka. "Oživení by asi přišlo. Mimo letní sezónu je to opravdu špatné," souhlasí prodavačka v přebuzském konzumu.