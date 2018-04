Prdlavky: přírodní unikát Moravy

Bílý povlak totiž tvoří kolonie sirných bakterií oxidačního prostředí, jež jsou běžnou a nutnou součástí vody. Kromě nich lze přímo u vývěru občas pozorovat i černé povlaky bakterií redukčního prostředí.

Pramen v údolí Velké Smradlavy je navíc unikátní tím, že pokud nahlédnete přímo do prameniště pod dřevěným přístřeškem, uvidíte ještě jedovatě fialové bakteriální kolonie rodu Chromatium. Podívaná je to vskutku velmi nezvyklá a vůbec se nechce věřit, že by voda odtud vytékající mohla být pitná. Opak je však pravdou – vytékající voda je čirá a navíc ještě léčivá.