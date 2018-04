Pražský hrad otevře kryt, kde se za války schovával Hácha

Původně se pod zahradou Na baště do Jeleního příkopu otevírala jen otevřená arkáda, postavená podle plánu hradního architekta Josipa Plečnika. S blížící se válkou však byly arkády zvoleny jako místo pro prezidentský kryt.

"V roce 1938 tu byl vybudován kryt pro prezidenta Beneše, který ho ale nikdy nestihl použít," řekl historik architektury Zdeněk Lukeš.

Místo krytu je tu dnes nová výstavní síň Původní podoba protileteckého Háchova krytu na Pražském hradě, 30. léta

Husák nikdy, Hácha pravidelně

Do cihlových arkád byly vestavěny metrové železobetonové zdi, vchod zajistily mohutné ocelové dveře a dovnitř byla vestavěna klimatizace. Kryt použil až za války prezident Emil Hácha.

"Hácha se tu za poplachů skutečně ukrýval," potvrdil architekt Lukeš.

Protiletecký Háchův kryt na Pražském hradě před rekonstrukcí v roce 2008. Arkády jsou zabetonované

Po válce byl postaven nový kryt v Jelením příkopu. Ten starý ztratil smysl. Před časem proto bylo rozhodnuto navrátit arkády do prvorepublikové podoby.

"Bylo to strašlivě pracné, nešlo totiž použít na odstranění betonu těžkou techniku," popsal Lukeš.

První návštěvníci už mohli výsledek ročního úsilí obdivovat během říjnového sochařského sympozia, kdy zde byly vystaveny sochy mladých výtvarníků. Pravidelně bude nový prostor, který vznikl na místě krytu, zpřístupněn asi až na jaře, poté co se po zimní přestávce opět otevřou hradní zahrady.

Bránu střeží tunový lev

Háchův kryt není jedinou novinkou na Hradě, ta druhá je navíc mnohem viditelnější. Ze čtyři metry vysokého pylonu shlíží na příchozí bezmála tunový žulový lev od sochaře Vincence Makovského.

Socha původně stála na II. hradním nádvoří, mezi kaplí svatého Kříže a středním křídlem Nového královského paláce. Byla součástí fontány, kterou pro druhé nádvoří navrhl architekt Jaroslav Fragner. Na původním místě vydržela jen čtvrt století.

"Fontánu v roce 1986 zničil náraz couvajícího nákladního automobilu. Socha lva se po pádu z pylonů fontány roztříštila na 38 větších dílů a řadu dalších úlomků," popisuje osudy sochy David Šebek ze Správy Pražského hradu.

Palliardiho bránu teď střeží socha lva

V roce 1987 byla socha restaurována - díly byly opětovně spojeny do celku čepy a lepidlem. Byla uložena do depozitáře a začalo dlouhé hledání vhodného místa, kde by socha mohla být umístěna. Na původní místo se vzhledem k úpravám provedeným na druhém hradním nádvoří v 90. letech minulého století už vrátit nemohla.

Nakonec správa Hradu vybrala prostor před branou, kudy po Prašném mostě od Hradu proudí tisíce lidí. Socha stojí na pylonu, zakotveném do bronzového kruhu s nápisem Pravda vítězí.