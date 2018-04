Pražské Primátorky: legendární závody osmiveslic se skvělou atmosférou

Hladinu Vltavy v Praze brázdí výletní lodě, rybáři, šlapadla a pramičky, a samozřejmě všudypřítomné labutě a kachny. Ovšem co je to proti dnům od pátku 6. do neděle 8. června, kdy se řeka promění v závodní dráhu Primátorek. Na letošní 101. ročník slavného závodu vás zve portál Kudy z nudy.