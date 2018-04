Pražská zoo slaví 85. narozeniny a láká na podzimní programy

Co všechno víte o zoologické zahradě v Praze? Určitě víte, že ji najdete v městské části Troja, jen kousek od Botanické zahrady a Trojského zámku. Dostatečně známá je rovněž informace, že loni ji uživatelé největšího cestovatelského serveru TripAdvisor zařadili na čtvrtou příčku v žebříčku nejoblíbenějších zoologických zahrad světa. Z našeho úvodu víte, že letos slaví osmdesáté páté narozeniny a že se na středu 28. září chystá velká výroční slavnost. Co ale předcházelo jejímu vzniku a jak vypadaly první roky?

Pražská zoo v plenkách

Již od roku 1931 zoo chová koně Převalského, jejichž potomky nyní úspěšně vrací do původní vlasti, Mongolska.

Její cesta na svět nebyla nijak jednoduchá, protože od roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení pražské zoo u příležitosti sňatku prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky, uplynulo do slavnostního otevření dlouhých čtyřicet let. Byly to roky polemik, úvah a zuřivých bojů; Pražany zaměstnávaly hlavně diskuze, kde by zoo měla stát.

Z plánovaného umístění ve Stromovce se projekt přesunul do zahrady Kinských na Smíchově a poté na Štvanici; hezké místo, ale zřejmě nikdo nepřemýšlel o tom, že z ostrova ve Vltavě by se areál nemohl nikam rozrůstat. Situace se změnila až v roce 1922, kdy velkostatkář Alois Svoboda daroval Československému státu pozemky v Troji s podmínkou, že část území bude sloužit k vybudování zoologické zahrady. Místo tedy bylo, zbývalo je oplotit a zaplnit.

První obyvatelé

První lachtany Hýtu a Batula daroval pražské zoo herec Vlasta Burian.

Ani to se neobešlo bez veselých historek; na webu zoologické zahrady se například dočtete o „dárečku“ z roku 1930, kdy majitel cirkusu Rebernigg daroval zoo lvici Šárku. Připomeňme, že v té době ještě žádná zoo ani vhodné ubikace neexistovaly, a tak Šárka žila stejně jako někteří další obyvatelé budoucí zoologické zahrady v trojské vile profesora Jandy. Středoškolský profesor narozený roku 1865 byl v té době již ve výslužbě, ovšem zoologická zahrada v Praze byla jeho snem od útlého mládí a věnoval jejímu vzniku velkou část života. Ve svých 67 letech se také stal jejím prvním ředitelem.

Zoo, či spíše staveniště zoologické zahrady, bylo zpřístupněno 28. září 1931. V témže roce mimo jiné vznikla voliéra dravců, do areálu o rozloze 8 hektarů se nastěhovalo oficiálně první zvíře pražské zoo, vlčice Lotta, a záhy se sem také přesunul první chovný pár koní Převalských, Ali a Minka, jejichž potomky nyní pražská zoo úspěšně vrací do jejich původní vlasti, Mongolska. Mezi první obyvatele patřili také tygři Mitau a Bengali, slon Baby, hroch Petr a nosorožec Max, ke lvici Šárce přibyl lev Ctirad a herec Vlasta Burian daroval zoo lachtany Hýtu a Batula.

Zoo dnes

V srpnu se Kvídě, samičce hrabáče kapského narodilo čtvrté mládě.

Dnes se pražská zoo rozkládá na 60 hektarech a první návštěvníci z roku 1931 by ji poznali jen stěží. Seznam dvou set zvířat z počátků zoologické zahrady se rozrostl přibližně na pět tisíc jedinců 670 druhů a areál samozřejmě nabízí mnohem víc než jen podívanou do výběhů. I když i tady vás čekají zajímavé novinky – víte například, že v srpnu se Kvídě, samičce hrabáče kapského, narodilo čtvrté mládě a oběma se náramně daří? V pavilonu Indonéská džungle můžete navštívit nové obyvatele, pár dikobrazů palawanských. Jedná se o nevšední živočišný druh, jehož chov není příliš obvyklý a v Evropě je kromě Prahy k vidění pouze na dalších třech místech.

Co byste měli vědět před návštěvou

Pro svůj den se zvířetem si můžete vybrat třeba ježka, hroznýše nebo želvu.

Můžete si vybrat také z bohatého programu plného akcí, například výstavu v jurtě Návrat divokých koní 2016, která se ohlíží za letošním transportem koní Převalského do volné přírody. V říjnu se každý víkend a svátek na více než dvanácti místech v zoo odehrávají komentovaná krmení a setkání; klípky se života zvířat vyslechnete například u hrochů, pelikánů, tučňáků, lemurů, goril, slonů či kočkovitých šelem. Objednat si samozřejmě můžete i některý ze zážitkových programů, například se na jeden den stát chovatelem anebo si užít svůj den s vybraným zvířetem, třeba s ježkem, hroznýšem nebo želvou.

Do zoo se můžete podívat každý den; areál se otvírá v 9 hodin, do konce října je otevřeno do 18 hodin, v listopadu a v prosinci do 16 hodin. Jednorázové vstupné pro dospělé je 200 Kč, děti od tří do patnácti let a studenti zaplatí 150 Kč, senioři nad 70 let mají vstup za symbolickou kačku a děti do tří let zdarma. Rodinné vstupné 2+2 vás vyjde na 600 Kč plus stovku za každé další dítě.