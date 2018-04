Prázdniny v Telči se ponesou v rytmu folku i funky

Nejdelší festival v Česku Prázdniny v Telči trvá plných sedmnáct dní, od 25. července do 10. srpna, a přinese divákům to nejlepší, co nabízí česká folková a alternativní hudební scéna. Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 25. července od půl osmé večer na zámeckém nádvoří a vystoupí na něm hudebnice Milli Janatková či slovenští Gailard hrající renesanční folk.

Telč je díky své působivé městské architektuře zařazena na seznam světového dědictví UNESCO

Hlavní program odstartuje v centru Telče, města zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO, hned následující den, kdy kromě koncertů můžete zajít také k Štěpnickému rybníku. Závodit tam totiž budou dračí lodě. Dvanáct posádek odstartuje do závodu v 12:45 – nejprve proběhnou tréninkové jízdy, potom přijdou na řadu dvě soutěžní kola a finále.



Za koncerty na zámek

Sportovní zážitek prvního dne budou následovat zážitky divadelní a hudební dní následujících. Festival nabídne vystoupení hned ve čtyřech blocích. Hlavní koncerty festivalu se odehrají na překrásném renesančním zámku Telč, kde na zámeckém nádvoří vyroste koncertní scéna.

Vystoupí na ní třeba Spirituál Kvintet, Hradišťan, Katka Koščová, sourozenecká uskupení Malina Brothers a Bratři Ebenové či skupiny Pozdní sběr a Druhá tráva. Největším tahákem letošního festivalu bude jistě vystoupení písničkáře Karla Plíhala, který na telčskou scénu dorazí 31. července.

V půl jedenácté večer vystřídá hlavní koncerty festivalový blok Nocturna, v němž vystoupí jak hudebníci, tak divadelníci. Budete tak moci zhlédnout například představení brněnského divadelního souboru Druhý pád či NaKop Tyjátr z Jihlavy. Trochu jižanského temperamentu přiveze 6. srpna do Telče skupina Atarés hrající převážně písně jihoamerické provenience ovlivněné funky a reggae.

Zakoupit vstupenky si můžete v předprodeji v Jihlavě, Telči či Dačicích, ale samozřejmě je možné si je zarezervovat online a vyzvednout je na pokladně v den konání. Ceny na jednotlivé koncerty se budou pohybovat v rozmezí 250 až 300 korun, ale pokud budete chtít v Telči strávit více dní, mají pro vás pořadatelé přichystány slevy na permanentky.

Prázdniny v Telči dětem

Ani na ty nejmenší pořadatelé letos nezapomněli. V bloku Pohádky se denně odehraje jeden loutkový či hraný příběh pro malé i velké diváky. V sobotu 26. července vystoupí například divadlo Aldente s představením Rozárčina postýlka. Od čtvrtka 3. do soboty 5. srpna dětem zahraje Teátr Víti Marčíka tři pohádkové klasiky - Popelka, Šípková Růženka a Bajaja. Chybět nebude ani kejklíř Vojta Vrtek se svou Velkou cirkusovou pohádkou.

Kocouří scéna

Na Kocouří scéně v centru města vystoupí hudebníci, tanečníci a další umělci od 17 hodin. Zazpívají například písničkářky do nepohody Klára Šimková a Markéta Hávová, či muzikant a výtvarník Marek Vojtěch, vystupující také v bloku Pohádky.

Hlavní koncerty se konají v prostorách krásného renesančního zámku

O taneční vystoupení se postará třeba skupina irských tanců Aisling z Prahy i multižánrový projekt IYASA, složený z umělců pocházejících ze Zimbabwe, kteří se skrze workshopy, školení i vystoupení snaží o kulturní integraci a rozvoj uměleckého talentu. Zahraničními účastníky festivalu jsou také členové folklórního uskupení L’Echo de nos Montagnes z francouzského Savoy.



Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

Další příležitost navštívit Telč se nabídne vzápětí po skončení festivalu, a to v pátek 15. a sobotu 16. srpna, kdy se do města vrátí dvě významné osobnosti místních dějin Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna. Tito dva donátoři působili v Telči v 16. století a vtiskli městu punc italské renesance, přizpůsobené českým podmínkám.

Další telčskou letní akcí jsou Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

Jubilejní 10. ročník Historických slavností Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, oslavující tento vzdělaný humanistický pár, začne v pátek 15. srpna v 16 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. Na programu je divadlo, kulinářská soutěž a večerní férie. V sobotu potom slavnosti začnou v 10 dopoledne a těšit se můžete na setkání Pánů z Hradce, historický průvod, šermíře, kejklíře, ukázky tradičních řemesel i vojenský tábor.



Dny evropského kulturního dědictví v Telči

Při návštěvě některé z akcí určitě nevynechte procházku po Telči. Jako jedna z dvanácti českých položek na seznamu UNESCO totiž zastupuje to nejzajímavější, co česká historická architektura nabízí. Díky citlivým přístavbám ve 20. století si město zachovalo svůj původní ráz a panoramata nenarušují výrazně vyšší panelové budovy.

Románská věž sv. Ducha dostala po požáru v druhé polovině 19. století novou, novogotickou střechu

Hlavní dominantou města tak zůstal renesanční zámek Telč s původními interiéry. Mezi skvosty místní zástavby patří také památky židovské kultury, konkrétně synagoga a židovský hřbitov, či románská věž sv. Ducha, nejstarší dochovaná stavba v Telči. Je 49 metrů vysoká a postavena byla v první polovině 13. století.

A protože Telč sama patří ke kulturnímu dědictví, slaví také Dny evropského kulturního dědictví. Letos se program evropského svátku kultury uskuteční ve dnech 5. a 6. září. "Dny otevřených dveří památek" začnou už v pátek, kdy se odehraje varhanní nocturno v kostele sv. Jakuba od 21 hodin. V sobotu v 10 hodin potom odstartuje z náměstí charitativní cyklojízda Na kole dětem Vysočinou.