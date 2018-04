Za jedno pivo katr. Na co dávat pozor při cyklovýletech v zahraničí

"Náš výlet začal v Opavě 18. května 2013, kdy jsme chtěli utratit zbytek našich polských peněz, takže jsme se rozhodli udělat si výlet na kole do blízkého města Kietrz přes vesničky Pilszcz a Drierzyslaw," napsal nám čtenář iDNES.cz Radek Kavan.

Příjemný výlet se však brzo změnil v nepříjemnou noční můru. "Po našem příjezdu do Kietrze jsme si objednali v místní pizzerii velkou pizzu a k tomu samozřejmě pivo Zywiec. Po příjemně strávené hodině jsme se rozhodli vyrazit na cestu domů. Bohužel již po několika metrech nás zastavila policie a my jsme nadýchali alkohol. Já 0,08mg/l, což je v přepočtu 0,17 promile, a přítelkyni, která je drobná a má tím pádem zřejmě horší spalování, naměřili 0,19mg/l což je v přepočtu 0,4 promile."

I takto nepatrné množství nakonec přítelkyni pana Kavana přivedlo až do vazby do Glubčic, kde měla vyčkat na soud. V Polsku je totiž maximální hranice alkoholu v krvi 0,2 promile. Policista ještě dodal, že mladé ženě hrozí trest až půl roku vězení.

Pana Kavana najednou místo příjemného výletu čekalo náročné vyjednávání ohledně překladatele a právníka. Po dvou dnech vyřizování se nakonec opravdu konal soud. Asi po hodinovém stání zněl verdikt následovně: pokuta 400 ZL + 100 ZL soudní výlohy + 60 ZL policejní náklady a šestiměsíční zákaz jízdy na kole v Polsku. Přítelkyni pana Kavana soud ještě odečetl 400 ZL z pokuty za strávení dvou dní ve vazbě, finální pokuta tedy skončila na částce 160 zlotých.

Nepříjemné tresty

Obliba cyklovýletů v pohraničí u českých cyklistů neustále roste, pokud se chystáte i na menší túru do zahraničí, přemýšlejte o každé skleničce, kterou u oběda vypijete. "Nařízení a pokuty, vztahující se na alkohol při řízení, jsou platné pro všechny účastníky silničního provozu. Tedy i cyklisty," varuje Michaela Škardová z Ústředního automotoklubu České republiky.

Nejde jen o vysoké pokuty, v některých případech hrozí i nepříjemnější trest. "V případě jízdy pod vlivem alkoholu může dojít i k zabavení řidičského průkazu, pokud ho cyklista vlastní. Převážně se však jedná o vysokou hladinu alkoholu v krvi či nebezpečnou jízdu," doplňuje Michaela Škardová.

Z okolních států si dávejte pozor hlavně na Slovensku, kde je tolerance alkoholu v krvi nulová. V Polsku tolerují alkohol nejméně, povolený je jen do hranice 0,2 promile. Naopak největší toleranci můžete očekávat v Německu, kde od 21 let lze řídit až do 0,5 promile alkoholu v krvi. Mladší lidé mají nulovou toleranci.

Rakousko je jen o něco méně tolerantnější. Řídit může člověk až do hranice 0,49 promile alkoholu v krvi, ovšem pokud má řidičský průkaz méně než dva roky, limit je snížen na 0,1 promile. Limit pod 0,5 procenta platí pro zkušené řidiče také v Itálii. A pro všechny také v Chorvatsku.

V Česku je zvonek na kole výsada, jinde povinnost

Problémy mohou nastat také s povinnou výbavou kola. V České republice je to bílá odrazka vpředu, červená vzadu, oranžová odrazka na pedálech a ve výpletu kola. A samozřejmě také dvě funkční brzdy. Za snížené viditelnosti pak přední bílé světlo a zadní červené. V okolních státech jsou požadavky vesměs podobné, ale pozor na zvonek. Ten je povinný u všech sousedů a také ve Francii i Itálii.

Na cyklovýlet do zahraničí si s sebou vezměte raději i reflexní vestu, za snížené viditelnosti je povinná v Itálii a Chorvatsku. Na Slovensku musíte mít reflexní prvky na oblečení, pokud je zhoršená viditelnost, ve Francii je reflexní vesta povinná za každých podmínek mimo obec.

Pozor také na zvláštní zákony, například v Německu vám hrozí za telefonování na kole pokuta až do výše 25 eur. Na Slovensku nesmíte přecházet komunikaci se sluchátky na uších.

Další věcí, která se ve spoustě států liší, je povinnost nosit cyklistickou helmu. Na Slovensku ji musí mít povinně dospělí mimo město a děti do 15 let. V Rakousku pořiďte helmu dětem do 12 let, v Chorvatsku až do 16 let.

V Německu, Polsku, Itálii ani Francii cyklistická helma povinná není. Nemusíme snad však připomínat, že je velmi doporučovaná a v mnoha případech vám může zachránit život.