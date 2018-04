Předek autobusu tupě narazí do železných vrat. Ta se rozletí dokořán a za nimi vyzývavě uprostřed cesty stojí statný pakůň. Ustoupí jenom o píď, když kolem něj autobus naložený výletními dobrodruhy vjíždí do říše zvířat. Pravé české safari.Řev lvů sem sice doléhá jen z nedalekých klecí a žirafí krk byste vyhlíželi marně,ale přesto má toto jediné české safari do sebe hodně divokého. Na ploše 27 hektarů tu potkáte na sto třicet kusů kopytníků, z nichž mnozí ve svých původních domovištích už dávno vymřeli. Pohybují se tu naprosto volně a žijí si tak svobodným způsobem života, jak je jen v zajetí byť typu safari - možné. V ítr se vám opírá do tváří, jak speciálně upravený autobus pomalu projíždí krajinou na trase dlouhé necelých pět kilometrů. Míjí celá stáda i osaměle se potulující jedince. Řidič občas zastavuje na přání osádky autobusu, jindy na přání třeba zebry, která se zvědavě postaví doprostřed vozovky. Fotoaparáty cvakají. »Támhle jak vidíte ty krásné bílé antilopy se zakroucenými rohy, to jsou adaxi, kdysi posvátné zvíře faraonů,« doplňuje řidič projížďku výkladem. Nezapomene se zmínit o žádném z druhů, které jsou z autobusu k vidění - dozvíte se o nich, zda jsou plaché, odkud pocházejí a spoustu dalších zajímavostí. »Pokud vím, jsme jediným safari, které nabízí projíždku s komentářem,« říká ředitelka safari, RNDr.Dana Holečková. »Vždyť projet si safari a nevědět, na jaká zvířata se vlastně koukáte, to nemá smysl,« dodává. Safari ve Dvoře Králové je letos otevřené již po desáté. »Daří se nám odchovávat druhy, které potom posíláme zpátky do Afriky. Například letos pojedou z našeho safari do Jižní Afriky čtyři kaferští buvoli. Do T unisu jsme poslali další vzácný druh přímorožce šavlorohé,kteří tam již byli vyhubeni,« chlubí se úspěchy českého safari jeho ředitelka. Safari ve Dvoře Králové je pouze jednou částí rozsáhlého areálu zoologické zahrady, která je ve světě vyhlášená svým jedinečným chovem afrických kopytníků. Pokud by vám při projížďce ovšem přece jenom chyběl pohled do otevřené lví tlamy,m ůžete si to vynahradit u sklem chráněného výběhu hned u východu z areálu safari. Projížďkou safaribusem by vaše prohlídka královédvorské zoo však rozhodně neměla končit. Ještě jste totiž nebyli v pralese. K ousek pralesa je tu k vidění v tropickém pavilonu s třemi sty volně létajícími ptáky. Tento takzvaný »Ptačí svět« je dokonce středoevropských unikátem. Po cestičkách vysypaných měkkou kůrou tu můžete procházet z jednoho světadílu do druhého. A ustralskou savanu, lesy jihovýchodní Asie či prales jižní Ameriky od vás dělí jenom téměř neviditelné struny, které ohraničují jednotlivé voliéry. Přejdete můstek nad jezírkem a rozhrnete stěnu z provazů - před vámi se otevírá kus opravdového pralesa. Ozývá se tu šumění vody a cvrlikání ptáčků. Mezi sytou a vlhkou zelení je slyšet zurčení vodopádu. Ptáčci všech velikostí i barev tu létají nad hlavami návštěvníků. Někteří se důstojně procházejí po leknínech na hladině jezírka, jiní se věnují stavění vlastních hnízd a vychovávání mladých. Světem sám pro sebe je i další unikátní královéhradecký pavilón - V odní světy. Mořská akvária tu představují výsek korálového útesu a hrají doslova všemi barvami. V edle mořských akvárií tu můžete nahlédnout i do světa sladkovodních ryb. Společnost jim dělají malý kajman, želvy a lvíčci. Podivujete se nad touto kombinací? U klece se dozvíte,že lvíček zlatý je drápkatá opička, která žije na březích tropických řek. Že vám z toho všeho jde hlava kolem? A to jste ještě nebyli u žiraf, slonů, opic, nosorožců a dalších obyvatel zoo, kteří narozdíl od většiny ostatních zoologických zahrad nejsou od návštěvníků odděleni mřížemi, nýbrž pouze nenápadnými příkopy a nízkými zábradlími či skleněnou stěnou. Jsou téměř na dotek a svojí bezprostřední blízkostí ještě více umocňují zážitek z »divokého« safari.Ve vstupném do zoo ve Dvoře Králové je zahrnuta i projížďka po safari. Dospělí zaplatí 80 Kč, děti, studenti, vojáci a důchodci polovic. Příznivci safari si mohou koupit celoroční nepřenosnou vstupenku za 400 Kč.Zoologická zahrada je otevřena denně po celý rok, v létě (od května do září) od 9 do 18 hodin, v zimě (říjen, listopad, únor, březen, duben) od 9 do 16 hodin. Výjimkou je vánoční sezóna (prosinec, leden), kdy je zoo možné navštívit v prodloužené době do 19 hodin. Tel: 0437/829515-8.Rozlehlý areál safari se nachází v zadní části zoologické zahrady.Dojít k němu můžete pěšky anebo se můžete nechat svést zvláštním návštěvnickým vláčkem, který odjíždí od hlavní brány zahrady.Jízdné pro dospělé je 20 Kč, pro děti 10 Kč. Do safaribusu vstupenku nepotřebujete.A utobusy odjíždí zhruba každých 20 minut od stanoviště za výběhem lvů.Do zoo ve Dvoře Králové odjíždějí pravidelně autobusy cestovní kanceláře NES z mnoha měst republiky.Informace můžete získat na tel. čísle 0166/30724, 32522.Od srpna plánuje vedení zoo zopakovat loňské úspěšné ve černí projížďky po safari. Od 19 do zhruba 23 hodin si mů žete vychutnat safari pohroužené do tmy, kterou rozřezávají jenom paprsky světlometů hledající jednotlivá zvířata.Na webové stránce http://www.zoodk.cz si můžete najít téměř virtuálního průvodce po safari se spoustou pěkných fotografií a zajímavých informací.