Pravá Kuba není Varadero. 'Ostrov svobody' na vlastní oči

Odlišný přístup mají lidé, kteří žijí v chatrčích na periferii a nic nemají. Pro ty není problém riskovat, ubytovat někoho jen tak, nebo třeba nezákonně řídit auto turisty z půjčovny, protože prý není jiný způsob, jak si ozkoušet řízení před složením zkoužky na řidičák.

"A co když tě chytnou policajti? Žádný problém, všechny zde znám a také na ně něco vím." Mnoho lidí to vidělo, řada přátel ho zdravila, ale nikdo to neudal.

Podobně se lidé bojí otevřeně telefonovat o nějakých problematických věcech. Třeba zda u nich může načerno přespat cizinec, se telefonem neřeší. Většina mladých lidí, s kterými jsme se bavili a kteří uměli anglicky, měli jasno: "Při první příležitosti emigruji."

Půvabná a bystrá turistická průvodkyně, která by ve světě zfleku mohla pracovat pro řadu zahraničních společností, říkala, že ji vláda dovolí vyjet, ale bez malé dcerky, a tak zůstává na Kubě.

Většina horolezců, kteří otevřeli skály ve Viňáles světu a tak atraktivitu oblasti pro milovníky outdooru umocnili a zpropagovali v zahraničí, se vystěhovalo do ciziny většinou Španělska. Oblíbenou metodou je fiktivní svatba.