Přátelé koz zamávají létu

Minulé festivaly se konaly především na okolních loukách. Tentokrát bude většina vystoupení probíhat pod střechou, protože venku už bývá chladno a lidé by mohli snadno nastydnout," uvedl hlavní organizátor všech milkovických setkání Stanislav Penc. Na Kozím vršku bude podle něj živo už od sobotního rána. "Celý den bude probíhat putovní indiánská hra pro starší děti i jejich rodiče. Menší děti se budou moci přímo na místě zúčastnit výtvarné dílny, zhlédnout loutková představení nebo si pohrát s oslíky, kozami, psy a kočkami," informoval Penc. Hlavní festivalový program propukne v sobotu po 19. hodině a bude probíhat nepřetržitě až do nedělního rána. Na pódiu se postupně objeví undergroundoví matadoři Hally Bally Extra, kytarový Gie Gie Band, z Nové Paky přijedou Všetky Hnědky a chybět nebude ani milkovický všelidový muzikant Venda Hájek. Na Kozím vršku vystoupí také skupina s přiléhavým názvem Kozičky a s některou ze svých kapel by měl během večera dorazit i zakladatel Mámy Bubo a člen legendárního Babaletu Karel Babuljak. Lidé se na místo festivalu dostanou hromadnou dopravou z Jičína, Kopidlna a Bakova nad Jizerou. Motoristé mohou přijet vlastním autem a nechat ho na připraveném parkovišti. Další podrobnosti najdou zájemci na internetové adrese www.kozy.cz