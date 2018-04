PRAKTICKÉ A DRAHÉ

Dobrou alternativou k zasněženým či uzavřeným silnicím v okolí švýcarských středisek jsou speciální vlaky, do nichž může turista naložit jednak sebe, jednak své auto. Ovšem levná záležitost to není. Nejdražší je cesta tunelem Albula - za automobil zaplatí cestující v přepočtu tři tisíce korun a za osobu 600 korun. Na spojení Vereina jsou ceny mírnější - za den užití zaplatí zájemci za automobil od 900 do 1000 korun, levnější jsou trati tunely Furka (540 korun) a Lötschberg (400 korun).