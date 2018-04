Prahu si oblíbili gayové a lesbičky. Přibývá i českých turistů

Stačí nahlédnout do posledních statistik cestovního ruchu. "Loni ještě Praha skončila mírným nárůstem zahraničních turistů, v prvním čtvrtletí 2009 už se jejich počet podstatně snížil - o 19 procent," přitakává Markéta Chaloupková z agentury CzechTourism, která má za úkol propagovat Česko jako atraktivní turistický cíl u nás i v cizině.



Za vše ale podle Českého statistického úřadu nemůže jen krize - do prvního čtvrtletí se totiž letos nevešly Velikonoce, kdy do Prahy přijíždějí davy Španělů a Italů. "A právě u nich je propad viditelný: loni Prahu během prvních tří měsíců navštívilo 44 tisíc Španělů, letos jen 23 tisíc," upozorňuje Chaloupková.

Budou Češi následovat Němce?

Čeho si však v agentuře CzechTourism všimli s mnohem větší radostí, je nárůst počtu českých turistů v Praze. Ty dřív odrazovala drahota a narvané památky, teď jich rok od roku přibývá - a znatelně.

"Přitom v domácí klientele má Praha velkou rezervu. Třeba v roce 2007 němečtí turisté tvořili 66 procent klientů berlínských hotelů, v Praze se ubytovalo jen 11 procent Čechů," srovnává Chaloupková.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur si ovšem všimla, že i po Česku se chce domácím cestovat o něco méně. "Zásadně loni přibylo českých turistů jen v Praze. Po České republice cestovalo 6,236 milionu našich turistů, což znamená meziroční pokles o 1,5 procenta," připomíná viceprezident asociace Tomio Okamura.

Liberální Praha nabízí klid

Okamura upozorňuje i na další trend v cestovním ruchu - totiž na to, že v Praze přibývá homosexuálních turistů. Což potvrzuje také provozovatel webových stránek www.praguegaycity.com David Jemelka.

"Praha je zajímavá sama o sobě a nabízí gayům i kvalitní ubytování, kluby a další služby. Navíc liberální lidé zajistí turistům klid," vysvětluje Jemelka, na něhož se s žádostí o pomoc obracejí ze čtvrtiny homosexuálové.