Praha se v září stane centrem světové módy a architektury

Proslulé značky, aktuální kolekce a trendy. To vše čeká návštěvníky čtvrtého ročníku Unique Fashion Week, který se bude konat v hlavním městě od 8. do 14. září. Portál Kudy z nudy vás zve do české metropole, kde podzim ovládne design a módu postupně vystřídá architektura a světelné umění v ulicích.