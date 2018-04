Praha: překrásné město, které stojí za to navštívit a poznat

Důvodů, proč navštívit Prahu, je celá řada. Mezi ty hlavní patří fakt, že není velká; centrum si snadno projdete pěšky a během několika dní poznáte řadu krásných zákoutí. To vše doprovází spousta útulných hospůdek a restaurací i pestrých společenských a kulturních akcí. Téměř na každém rohu a v každé ulici objevíte nepřeberné množství nápadů, jak naložit s volným časem.

Proč se nepodívat na Prahu z výšky?

Protože málo platné, pořád platí to co už před staletími: Praha je známá jako stověžaté srdce Evropy a právě pohledy na její historické centrum z ptačí perspektivy patří k tomu nejlepšímu, co můžete vidět. Dokonce ani nemusíte kupovat lístky a šplhat na petřínskou rozhlednu nebo na televizní věž na rozhraní Žižkova a Vinohrad – i když milovníci rekordů by si ji rozhodně do itinerářů měli zařadit, protože s 216 výškovými metry nejde jen o jednu z pražských dominant, ale současně i o nejvyšší stavbu v hlavním městě.

Na Karlově mostě budete téměř sami, když se sem vypravíte brzy ráno, nejlépe za svítání.

Místo toho se vydejte na Letnou a projděte parkem k Hanavskému pavilonu, odkud se otvírá působivý výhled na Vltavu a pražské mosty, od Čechova přes Mánesův a Karlův most až po most Legií, Jiráskův most a Palackého most. Podle mínění řady fotografů je to ten nejhezčí pohled na Prahu, který vůbec můžete najít!





Pro další, úplně jiný, ale také nezapomenutelný výhled, tentokrát na věže Starého Města, si dojděte na úbočí Petřína. Pokud budete pátrat po nejhezčím pohledu na Pražský hrad s Malou Stranou a barokním kostelem svatého Mikuláše, vyzkoušejte malostranskou ulici Úvoz a vycházkovou cestu po úbočí Petřína s vyhlídkami pod Strahovským klášterem.

Praha téměř neznámá

Z Vítkova od Národního památníku a jezdecké sochy Jana Žižky se otvírá pohled na Prahu, jaký zřejmě neznáte.

Málo známý, ale o to zajímavější, je výhled z Vítkova, mohutného kopce s monumentálním Národním památníkem a sochou Jana Žižky z Trocnova. Jedna z největších jezdeckých soch na světě připomíná, že se tu v červenci 1420 odehrála bitva mezi husity a křižáky. Právě odtud, z teras památníku a kolem sochy a také z několika míst na okolních cestách, vedoucích k Armádnímu muzeu na západním úpatí kopce, můžete vidět panorama Prahy z velmi neobvyklého úhlu a opačně, než jak obvykle stověžatou matičku znáte – přes střechy a věže Starého Města a Malé Strany až k Petřínu a Pražskému hradu.

Pohled na město z hladiny Vltavy

Nečekané a krásné pohledy na Prahu si užijete při plavbách na výletních lodích nebo s pražskými přívozy.

Nečekané a krásné pohledy na Prahu si užijete také z palub výletních lodí; s Pražskou paroplavební společností se například můžete vypravit na plavbu do pražské zoologické zahrady i kousek za Prahu, třeba na Slapy nebo do Mělníka. Skutečnou lahůdkou pak jsou pražské přívozy; v provozu jsou od konce března až do konce října a platí na ně stejné jízdenky jako v tramvajích či v metru.

Mezi ty nejznámější patří přívoz, který pendluje mezi přístavištěm Pražská tržnice v Holešovicích a nábřežím v Karlíně s mezipřistáním na ostrově Štvanice, anebo přívoz na opačném konci Prahy, který spojuje severní cíp ostrova Císařská louka s oběma vltavskými břehy, tedy s Výtoní a se Smíchovem. Mimochodem, při téhle plavbě si užijete nezvyklý výhled na Vyšehrad i se slavnou vyšehradskou skálou.