Praha, peklo cyklistů. Jak se probojovat Michlí a nezemřít

10:20 , aktualizováno 10:20

Při jízdě na kole z jihovýchodního okraje metropole do centra, třeba z Hostivaře či Jižního Města, nestojí v cestě žádné větší terénní překážky, cyklistům by se tady mohlo žít docela dobře. Když se však přiblížíte na rozhraní Záběhlic a Michle, narazíte na nepříjemný problém. Přitom by stačilo málo a křižovatkou ulic Chodovská/Záběhlická by se dalo projet docela dobře.