Praha nabízí desítky vánočních akcí

Kde si zabruslit

Také o Vánocích se někdo potřebuje hýbat a procházka sváteční Prahou mu nestačí. Ve sváteční metropoli pak hledá možnost si zasportovat. Na Ovocném trhu bude i o Vánocích otevřeno od 10 do 22 hodin umělé kluziště. Vstup je zdarma, a kdo potřebuje, zaplatí 20 korun za půjčení bruslí. Ve středu 25. prosince je také pro veřejnost otevřen zimní stadion HC Hvězda v ulici Na Rozdílu v Praze 6. Bruslí se tady od 15 do 17 hodin. V středu a ve čtvrtek je otevřen stadion Nikolajka na Smíchově. Veřejnost tu může bruslit od 14 do 17 hodin. Během všech svátečních dnů mohou lidé navštívit i stadion USK v Sámově ulici ve Vršovicích a stadion Konstruktivy v Braníku. Na USK je pro veřejnost otevřeno od 10.30 do 12 a od 13 do 14.30 hodin. Vstupné je 30 korun. Na Konstruktivě mohou návštěvníci bruslit od 13 do 15 hodin. Kde si zaplavat

Kdo neholduje zimním sportům, může si zaplavat. V Podolí mají otevřeno 25. a 26. prosince od 6 do 22 hodin. Ve stejné dny mohou plavci také vyrazit na plavecký stadion Slávie ve Vršovicích. Veřejnosti je bazén přístupný od 9 do 19 hodin. Sauna pak od 10 do 19 hodin. Po celé vánoční svátky je otevřený bazén Axa v ulici Na Poříčí v Praze 1. Na Štědrý den je to od 9 do 18 hodin. Po oba další dny pak od 9 do 21 hodin.